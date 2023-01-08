CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Ekrem Başkan'ı hiç kimseye kaptırmayız

Kılıçdaroğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un 4 yıllık görev süresinde yaptığı çalışmaların tanıtıldığı "Esenyurt Buluşması"na katıldı.

Esenyurt Yeni Belediye Meydanı'nda düzenlenen buluşmada konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin hiçbir ayrım yapmadan, herkese hizmet verdiğini, ahlakın da adaletin de bunu gerektirdiğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, bu şekilde çalışan arkadaşlarının seçim öncesi hep karalandıklarını savunarak, şunları kaydetti:

"Dendi ki 'Sosyal yardımlar kesilecek, her şeye zam yapılacak'. Bütün bunların hepsi söylendi. Görüldü ki halkı seven, halkı için çalışan belediye başkanlarımızı hazmedemiyorlar. Belediye başkanlarımızın önüne engeller çıkarıyorlar. Niye engel çıkarıyorsunuz, hangi gerekçeyle engel çıkarıyorsunuz? Bırakın, belediye başkanları görevlerini yapsınlar. Ahlaki temelde yapıyorlar. Belediye başkanı arkadaşlarıma seçimden önce söyledim: Seçildiğiniz andan itibaren CHP rozetinizi çıkarın, siz artık bütün beldenin başkanısınız. Hiçbir ayrım yapmayın vatandaşlarınız arasında. Ve yine şunu söyledim: Bir ayrımcılık yapacaksanız, yani pozitif ayrımcılık yapacaksanız fakir mahallelerden başlayın. Fakir mahallelere özellikle önem verin."

"Esenyurt'ta konut mağdurlarının olduğunu biliyorum"

Kılıçdaroğlu, kendi, bakış açılarıyla iktidarın bakış açısı arasında fark olduğunu vurgulayarak, "Esenyurt'ta ciddi bir konut sorunu olduğunu biliyorum. Konut sorunu derken konut mağdurlarının olduğunu biliyorum. Vatandaş parasını vermiş. 30 bin daire yapılacak, 60 bin kişiden para toplanmış. Bu paralar toplanırken, bu belediye ne iş yapıyordu, bu paralar toplanırken bu iktidar ne iş yapıyordu, vatandaş açıkça soyulurken bu iktidar ne iş yapıyordu? Seçimlerden önce tam üç kez grup toplantısında bunu dile getirdim. 'Yapmayın, etmeyin' dedim. Bunu belediye başkanları çözemezler. Bunu merkezi hükümetin çözmesi lazım. Merkezi hükümetin çözmesi için de bunların gitmesi lazım." diye konuştu.

Millet İttifakı iktidarında bu sorunun kısa sürede çözüleceğini, herkesin hakkını hukukunu teslim edeceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, Esenyurt'un bir "beton ormanına" dönüştürüldüğünü belirtti.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un bu durumu düzeltmek için çalıştığını, ancak önüne engellerin konulduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, "Başkan hakkında 337 soruşturma açılmış. Açmazsanız namertsiniz. Verilmeyecek hesabımız yok." ifadesini kullandı.

"Ekrem Başkan'ı hiç kimseye kaptırmayız"

Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 150 günde 190 projeyi gerçekleştirdiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekrem Başkan, inşaatı duran bütün metro inşaatlarını yeniden başlattı. Şimdi Esenyurt'a gelecek yeni metro hatlarını başlatıyor. Şimdi ona engel çıkarmaya çalışıyorlar. 'Nasıl olur da biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı görevden alırız?' Bunun arayışı içindeler. Hiç kimse unutmasın. Ekrem Başkan'ı hiç kimseye kaptırmayız. Onun hesap vereceği tek organ 16 milyon İstanbulludur. Seçimle gelenin seçimle gitmeyeceğini görüyorlar. Başkanın bir sonraki seçimlerde çok daha büyük oy alacağını biliyorlar. 'O zaman ayağını nasıl kaydırırız?' Yargıyı sopa olarak kullanıyorlar. Esenyurt'tan o savcılara, hakimlere sesleniyorum: Hiçbirinizin adalet duygusuna sahip olmadığınızı biliyorum. Adalet duygusuna sahip olmayan, vicdan sahibi olmayan hiç kimsenin hakim koltuğunda oturmaya hakkı da yetkisi de yoktur."

Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisinde 100 yıllık "Kuvayı Milliye ruhu" olduğunu kaydederek, "Yargının sopa olarak kullanılmasını asla kabul etmiyoruz. Takdir millete aittir. Milletin sesine de oyuna da güven duyacağız. Bunu kabul etmiyoruz. Bunun mücadelesini vereceğiz. Hiç kimse endişe etmesin, umutsuzluğa kapılmasın." ifadelerine yer verdi.

"Suriyeli kardeşlerimizi davulla, zurnayla göndereceğiz"

Kılıçdaroğlu, Esenyurt Belediyesinin öncülüğünde bir otobüs Suriyeli ve Afrikalıyı ülkelerine uğurlamak istediklerini belirterek, "Kardeşlerimizi onların iradeleriyle Suriye'ye gönderecektik. Hemen müdahale ettiler. 'Vay şu olur. Kılıçdaroğlu geldi, Suriye'ye gönderecek. E biz ne diyeceğiz?' Ne derseniz deyin. En geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye davulla, zurnayla göndereceğiz. Hiçbir engeli tanımayacağız."değerlendirmesinde bulundu.

Halkın gerekli dersi seçim sandığında vereceğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, bu konuda en ufak bir endişesinin olmadığını ve sabırla bekleyeceklerini aktardı.

Toplantıya, İBB Başkanı İmamoğlu, CHP milletvekilleri, CHP'li Canan Kaftancıoğlu ve vatandaşlar katıldı.