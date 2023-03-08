CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçen: "Kadınların özgürce yaşadığı bir gelecek mümkün. Hem de çok yakında"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen’in açıklaması şu şekilde:

“Kaybettiğimiz kadınları andığımız, eşitlik mücadelemizi ve umudumuzu kutladığımız bir gün 8 Mart. İktidar böyle bir günde bizi yok etmeye çalışanları değil, biz kadınları engellemeyi tercih ediyor olabilir. Her gün gördüğümüz kadın cinayetlerinden, hatta 6 yaşındaki bir kız çocuğunun zorla evlendirilmesinden vicdani bir rahatsızlık duymuyor olabilir. Depremzede kadınların insani ihtiyaçlarının açıkça söylenememesini doğru buluyor olabilir. Biz milyonlar, bugün ahlaki bir eşiği atlamak üzereyiz.

Emeğimizin karşılığını alacağımız, eşitliğin hayata geçeceği, şiddetin biteceği bir düzen mümkün. Kız çocuklarının zorla evlendirilmediği, okuyabildiği, özgürce yaşayabildiği bir düzen mümkün. Genç kadınların tacize uğramaktan yorulmadığı, gelecek hayallerini Türkiye için kurduğu günler mümkün. Kadınların özgürce yaşadığı bir gelecek mümkün.

Hem de çok yakında. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun!”