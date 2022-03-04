CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan elektrik kesintisi eleştirisi

ISPARTA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Isparta'da yaşanan elektrik kesintilerinden, hükümeti sorumlu tuttu.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, kar yağışı sonrası elektrik kesintileri yaşanan Isparta'da, partisinin il örgütü yöneticileriyle inceleme yaptı. Daha sonra il başkanlığı binasında açıklama yapan Akın, bir ay içerisinde ikinci kez yaşanan elektrik kesintisi ile vatandaşın mağdur edildiğini belirtti. Isparta dışında başka yerlerde sıkıntı olmadığını belirten Akın, şunları söyledi:



"Bu yüzyılda vatandaş perişan. Bu halka, bunu yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Köylerimizde 24 saati geçen kesintiler yine başladı. Bu çile ne kadar sürecek? Birçok mahallede halen elektrik kesintileri var, elektrik verilemiyor. Dün gece dereceler eksi 10 dereceyi gösteriyordu. Vatandaşlarımız donuyor. İktidar skandal üzerine skandal yaşanıp ardından 'Hakkınızı helal edin' deyip çekilmeye çalışıyor. Bu beceriksizliğin bedeli, 'Hakkınızı helal edin' demekle olmaz. Bir ay önceki mağduriyet giderilemeden yenisi geldi. 25 kentte kar yağdı ama Isparta dışında sıkıntı göremedik."