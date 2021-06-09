Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1449
ALTIN
522.584
DOLAR
8.5840
STERLİN
12.1318
EURO
10.4585
İstinye Üniversitesi 31 Akademik Personel alıyor
İstinye Üniversitesi 31 Akademik...
Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi İhale Edilecek
Altyapı ve Elektrik Dağıtım...
TOKİ, İstanbul KoruFlorya’daki AVM ve rezidansları satıyor
TOKİ, İstanbul KoruFlorya’daki AVM...
Yargıtay Başkanlığı 212 Sözleşmeli Personel alıyor
Yargıtay Başkanlığı 212 Sözleşmeli...
TÜBİTAK Kısmi Süreli Proje Personeli Alıyor 
TÜBİTAK Kısmi Süreli Proje...
İş fırsatları için hemen tıkla!

CHP 'Ekonomi Masası' heyeti Bitlis'te

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ekonomi çevrelerinin istek, beklenti ve önerilerini dinlemek, partilerinin ekonomi politikalarının anlatılması amacıyla oluşturduğu 'Ekonomi Masası' heyeti, Bitlis'te inceleme ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

09 Haziran 2021 Çarşamba 14:19
1 Okunma
CHP 'Ekonomi Masası' heyeti Bitlis'te

BİTLİS - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP 'Ekonomi Masası' heyetiyle Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki 'Esnaf Masası' heyeti sabah saatlerinde Bitlis'e geldi. Esnaf ziyareti, dere üstü ıslah projesi hakkında esnafın görüşlerini alan heyet, daha sonra Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası'na geçerek Oda Başkanı Davut Tezcan’dan yapılan çalışmalar ve esnafın son durumu hakkında bilgi aldı. Bitlis TSO’daki bilgilendirme toplantısının ardından heyet, Ulu Cami Meydanı'ndaki parti otobüsü üzerinden

esnafa seslendi.

'TÜRKİYE'DE HERKES MAĞDUR, HERKES PERİŞAN'

İlk konuşmayı yapan Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP heyeti olarak günlerden beridir bölgede çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Dün Siirt’te, bugün Bitlis’teyiz. Buradan Bingöl, Muş ve Diyarbakır ile birlikte gezimizi sonlandıracağız. Türkiye’de herkes mağdur, herkes perişan. Bitlis’te de gözüküyor ki, hukuk askıya alınmış. Devlet çeteye teslim edilmiş, adeta mafyayla yönetilir duruma gelmiş. Her alanda öyle. Bilin ki onların mafyası, hukuksuzluğu varsa, bizim de eğilmez boyunlarımız var"dedi.

'BU ÜLKENİN İNSANI ONURLUDUR'

Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, hukuka dikkat çekip, yaşananlara sandıkta cevap verileceğini söyledi. Bingöl, "Karşımda ‘Sahipsiz Memleket’ yazan pankartı görüyorum. Bu ülkenin bir karış toprağı, sahipsiz değildir. Bu ülkenin hiçbir insanı sahipsiz değildir. Çünkü bu ülkenin insanı onurludur, gururludur, şereflidir. Haysiyetleri için yaşarlar. Bizim en büyük güvencemiz sizlersiniz. Halk ağaya kalktı mı, hakkını aramaya başladı mı, halk zulme direndiğinde kazanır. Zulme karşı boyun eğdiğinde değil. Burada güç sizsiniz. Halkın gücü her türlü olumsuzluğu bertaraf eder. Gücünüzü kullanacaksınız. Gücünüz 24 ayar altın niteliğindeki oylarınızdır. Bunu sandıkta kullanarak bu zulme dur diyeceksiniz" diye konuştu.

'GÖZÜNÜ RANT BÜRÜMÜŞ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise Dere Islah Projesi kapsamında tarihi camilerin de yıkılacağını öen sürerek, "Erdoğan şahsım hükümeti, Bitlis’e çökmeye kalkmış. Ne Ulu Cami dinliyorlar, ne Şerefiye Camisi, ne Cumhuriyet ile yaşıt okul dinliyorlar, ne tarihi çarşı dinliyorlar. Daha dün size onarttığı tarihi çarşıyı bugün yıktırmaya çalışıyorlar. Niyetleri halis olsa, sadece dereyi ıslah edip Eskişehir’deki Porsuk Çayı gibi bu alanı güzelleştirmek olsa tamam ama böyle bir niyetleri yok. Bunların gözünü rant bürümüş. Sadece rant değil, define arıyorlar. Buraları yıkıp altında define arıyorlar. Buradan bir kez daha söylüyorum. Ulu Cami'yi yıktırmayız. Tarihi çarşıyı yıktırmayız. Buraları bir tane milletvekiline, Erdoğan şahsım hükümetine yem etmeyiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Halk PartisiBitlisEkonomi çevreleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akşener: Müsilaj sorunu bilimle ve akılla çözülmesi gerekir
Akşener: Müsilaj sorunu bilimle ve akılla çözülmesi gerekir
Mustafa Destici: Milletin vicdanı HDP’nin kapatılmasını emrediyor
Mustafa Destici: Milletin vicdanı HDP’nin kapatılmasını emrediyor
İletişim Başkanı Altun: Irkçılık en büyük hastalıktır
İletişim Başkanı Altun: Irkçılık en büyük hastalıktır
Babacan: Önceliğimiz tarım politikaları olacak
Babacan: Önceliğimiz tarım politikaları olacak
Batur’dan Yenidoğan metro hattı açıklaması
Batur’dan Yenidoğan metro hattı açıklaması
"Kanal İstanbul projesi ile de hizmetlerimizi taçlandıracağız"
"Kanal İstanbul projesi ile de hizmetlerimizi taçlandıracağız"
AK Parti'den 'müsilaj' sorununun çözümüne ilişkin komisyon
AK Parti'den 'müsilaj' sorununun çözümüne ilişkin komisyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Denizlerimizi kurtaracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Denizlerimizi kurtaracağız
Bakan Soylu: "Biz sizin emrinize amadeyiz"
Bakan Soylu: "Biz sizin emrinize amadeyiz"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma