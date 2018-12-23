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CHP ekonomi ağırlıklı propaganda yapacak

CHP seçim öncesi süreçte ekonomi ağırlıklı propaganda yapacak

CHP ekonomi ağırlıklı propaganda yapacak

CHP seçim öncesi süreçte ekonomi ağırlıklı propaganda yapacak

23 Aralık 2018 Pazar 20:47
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CHP ekonomi ağırlıklı propaganda yapacak

Yerel seçim hazırlıkları kapsamında bugüne kadar aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu toplam 531 belediye başkan adayını belirleyen CHP'nin seçim kampanyasının detayları da belli olmaya başladı.

Yerel seçim hazırlıkları kapsamında bugüne kadar aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu toplam 531 belediye başkan adayını belirleyen CHP'nin propaganda dili ise ekonomi ağırlıklı olacak. 

AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, CHP'nin yerel seçimlere dönük aday belirleme ve kampanya hazırlık çalışmaları sürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın partisinin Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) toplayarak seçim kampanyası ile ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Parti, 12'si büyükşehir 24'ü de il belediye başkan adayı olmak üzere, bugüne kadar 4 ayrı Parti Meclisi (PM) toplantısında 531 adayını kamuoyuna açıkladı.

İstanbul'a Ekrem İmamoğlu, Ankara'ya Mansur Yavaş'ı aday gösteren CHP'de, seçim kampanya dönemi ise aday tanıtım toplantılarıyla başlayacak.

CHP'de 27 Aralık'ta İstanbul, 28 Aralık'ta Ankara'da aday tanıtım toplantısı yapılması planlanıyor. Ankara aday tanıtım toplantısına, açıklanan diğer büyükşehir belediye başkan adayları da katılacak.

Polemikten uzak durulacak

CHP'nin, seçim kampanyasının detayları da belli olmaya başladı. Miting yerine daha çok salon toplantıları yapmayı planlayan CHP'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, gittiği illerde oda ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek. Parti teşkilatlarına polemikten uzak durma talimatı veren Kılıçdaroğlu, ayrıca örgütten halkla daha fazla buluşmalarını istedi.

Birlik ve beraberlik temalı söylemler kullanacak CHP'de, propaganda dili ise ekonomi ağırlıklı olacak. CHP, iktidar partisini hedef almadan partisinin ekonomik çözüm metotlarını halka anlatacak. Daha çok üretim ve işsizliği yenme vaadinin yanında tarımın ve hayvancılığın canlandırılmasına yönelik tespitler de bu vaatler arasında bulunacak.

Kılıçdaroğlu, bu kapsamda çarşamba günü partisinin milletvekilleri, MYK ve PM üyeleriyle CHP Genel Merkezinde bir araya gelerek "Yerel Seçimde Ekonomi Söylemi" başlıklı toplantı yapacak. Toplantıda, bu başlıklar altında söylemler ve politikalar ele alınacak.

PM 4 Ocak'ta

CHP'de yeni adayların belirleneceği PM toplantısı ise yeni yıla bırakıldı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 4 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek PM ile partinin adaylarının önemli kısmının tamamlanması bekleniyor.

4 Ocak'taki PM'de İzmir ve Mersin için büyükşehir belediye başkan adaylarının da kamuoyuna açıklanacağı belirtiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Chp Seçim KampanyasıCHP
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