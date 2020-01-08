Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
113210
ALTIN
300.833
DOLAR
5.9470
STERLİN
7.8027
EURO
6.6108
Nefes borusundaki tümör ses tellerine zarar vermeden çıkarıldı
Nefes borusundaki tümör ses tellerine...
Efsane güreşçi Yaşar Doğu kabri başında anıldı
Efsane güreşçi Yaşar Doğu kabri...
Gazeteci Metin Göktepe mezarı başında anıldı
Gazeteci Metin Göktepe mezarı başında...
Antalyaspor'un 'gol' sorunu
Antalyaspor'un 'gol' sorunu
Beyninde tümör olan minik Nisa, ışın tedavisi bekliyor
Beyninde tümör olan minik Nisa,...
İş fırsatları için hemen tıkla!

CHP'den üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek için yasa teklifi

CHP, üniversite öğrencilerinin beslenmelerinin ücretsiz karşılanması için yasa teklifi hazırladı.

CHP'den üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek için yasa teklifi

CHP, üniversite öğrencilerinin beslenmelerinin ücretsiz karşılanması için yasa teklifi hazırladı.

08 Ocak 2020 Çarşamba 13:33
6 Okunma
CHP'den üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek için yasa teklifi

ANKARA - TBMM Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün imzası bulunan yasa teklifi ile ilgili CHP Parti Okulu'nda basın açıklaması yapıldı. Levent Gök'ün de yer aldığı basın açıklamasında Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Deniz Bozkurt, "En temel beslenme hakkımızı rektörlerin iki dudağının arasına bırakan muğlaklığa bir son verilmesi için, üniversite öğrencilerinin beslenme hakkının devlet tarafından ücretsiz karşılanması için, TBMM Başkanvekilimiz Levent Gök ile birlikte hazırladığımız yasa teklifimizi veriyoruz" dedi.

Bozkurt, Türkiye'de 200'den fazla üniversite ve 8 milyon üniversite öğrencisinin bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Gelecek umuduyla pek çoğu ailesinden ayrı şartlarda okumaya çalışan milyonlarca genç, dersleriyle beraber geçim derdiyle de uğraşmak zorunda kalıyor. Kimisi geleceğin doktoru, kimisi mühendisi, kimisi yöneticisi olacak gençler maalesef en temel ihtiyaçlarını dahi karşılarken zorlanıyor. Son günlerde gündeme geldiği üzere bu ihtiyaçların başında beslenme geliyor. Ülkemizin geleceğini kurtaracak olan çağdaş, bilimsel, özerk üniversite ve öğrencilere verilecek olan kamusal ücretsiz bir eğitimdir. Çünkü bizler okulların müşterisi değil, ülkesine ve halkına faydalı olmak, üretmek isteyen öğrencileriz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPüniversite öğrencileriücretsiz YemekYasa Teklifi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Çavuşoğlu, yarın Irak'a gidecek
Bakan Çavuşoğlu, yarın Irak'a gidecek
İYİ Parti'li Dervişoğlu: Haberdar olsak CHP'yi uyarırdık
İYİ Parti'li Dervişoğlu: Haberdar olsak CHP'yi uyarırdık
Ghassan Salame: Libya’da durum kasvetli
Ghassan Salame: Libya’da durum kasvetli
Araç alım satımında ‘Güvenli Satış Sistemi’ geliyor
Araç alım satımında ‘Güvenli Satış Sistemi’ geliyor
TBMM'nin ilk gündemi 'kaçak yapılar'
TBMM'nin ilk gündemi 'kaçak yapılar'
Bakan Soylu: İdlib'te 300 bini aşkın insan yerinden edildi
Bakan Soylu: İdlib'te 300 bini aşkın insan yerinden edildi
“ABD’nin İran coğrafyasını hedef alması, bölgesel bir savaşı tetikleyebilir”
“ABD’nin İran coğrafyasını hedef alması, bölgesel bir savaşı tetikleyebilir”
Bakan Gül, infaz koruma memurlarının yeni kıyafetlerini tanıttı
Bakan Gül, infaz koruma memurlarının yeni kıyafetlerini tanıttı
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'ABD-İran' gerilimi açıklaması
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'ABD-İran' gerilimi açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans