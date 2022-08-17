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CHP'den öğrencilerin barınma ihtiyacı için 'seferberlik' kampanyası

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partili belediye başkanlıklarına gönderdiği yazı ile öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için seferberlik kampanyasının başlatılmasını istedi.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:16
CHP'den öğrencilerin barınma ihtiyacı için 'seferberlik' kampanyası

CHP'li Seyit Torun, partinin tüm belediye başkanlıklarına, öğrencilerin barınma ihtiyaçlarıyla ilgili talep yazısı gönderdi. Seferberlik kampanyası başlatılması istenilen yazıda, "Belediyelerimiz, yeni eğitim-öğretim yılı için gelebilecek taleplere yönelik araştırmalara başlamalı, bu taleplerin karşılanmasında en etkili yöntemi şimdiden belirlemelidir. Öğrenci yurdu bulunmayan ya da mevcut kapasitesi talepleri karşılamaya yeterli olmayan belediyelerimiz; hizmet binalarını, lojmanlarını, misafirhanelerini ya da kiralama yolu ile bölgelerindeki özel tesisleri öğrencilerimizin kullanımına sunmak için gayret göstermelidir. Belediyelerimiz, barınma desteği yanında, dar gelirli olduğu tespit edilen öğrencilerimizin ev kiralarına ya da özel yurt ücretlerine imkanlar ölçüsünde nakdi yardım desteği sunmalıdır" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPYerel YönetimlerSeyit TorunöğrenciOkulüniversiteYurtBarınma
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