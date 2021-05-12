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CHP'den İsrail Büyükelçiliği'ne siyah çelenk

Ankara'da CHP'liler, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bırakarak, Filistinlilere yönelik saldırıları protesto etti.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:45
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CHP'den İsrail Büyükelçiliği'ne siyah çelenk

ANKARA - CHP Ankara İlçe Başkanı Fahri Yıldırım ve partililer, Çankaya ilçesindeki İsrail Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. 'Kahrolsun İsrail Siyonizmi yaşasın Filistin halkı' yazılı pankart taşıyan partililer, 'Kahrolsun İsrail Siyonizmi', 'Filistin halkı yalnız değildir' sloganları attı. İlçe Başkanı Yıldırım, "1948 yılından bu yana Orta Doğu'nun kalbine hançer gibi saplanan ve mazlum milletlerin Filistin halkına yıllardır zulmeden, baskı kuran İsrail’i protesto etmek için buradayız. Orta Doğu’da Amerikan emperyalizmine karakol bekçiliği yapan, dünyanın bütün mazlum milletlerini ve devletlerini işgal ederek onların yeraltı ve yerüstü zenginliklerine el koyan ve ABD’nin desteğiyle Orta Doğu’da barışı, adaleti, hukuku yok sayan İsrail’i protesto ediyoruz. Mescid-i Aksa’da sadece ibadet için gelen ve orada kutsal sayılan ibadet için toplanan kalabalığa mermiyle, şiddetle saldıran İsrail’i protesto ediyoruz. Mescid-i Aksa bütün dinlerin merkezidir. Mescid-i Aksa tüm dinlerin ibadet merkezidir. Orası barışın, sevginin, adaletin merkezidir. Orası bütün dinlerin ve kültürlerin birleştiği yerdir. İsrail’in işgal ettiği ve sürekli Filistin halkının yerleşim yerlerine saldırdığı bu süreçte bütün dünya milletlerine sesleniyoruz; gözünüz var görmüyor, kulağınız var duymuyor, diliniz var gerçekleri söylemiyor. Filistin halkına yapılan zulme sessiz kalıyorsunuz. Bu zulüm bir gün gelip sizin kapınızı çalacak" ifadelerini kullandı. 



Yıldırım'ın basın açıklaması yapmasının ardından partililer, İsrail Büyükelçiliği önüne, siyah çelenk bıraktı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CHPlilerİsrailin Ankara BüyükelçiliğiSiyah çelenk
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