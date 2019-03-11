Çelik'ten Mansur Yavaş hakkındaki iddialara yanıt

Önemli bir gündem konusu var, günlerdir basında CHP’nin Ankara adayı olan Mansur Yavaş ile ilgili iddialar var. İddialar basında yer alıyor ve bunlar önemli, vahim iddialar. Fakat ne CHP’den ne de Yavaş’ın kendisinden bir açıklama gelmedi. Halbuki sorumlu bir partinin derhal açıklama yapması, olayı açıklığa kavuşturması gerekirdi. Bu iddiaları, arkadaşlarımız sordular bize.

Bizim önce incelememiz gerekiyordu. İddiaların hepsini takip ediyorduk fakat bir açıklama yaparlar mı diye bekledik, gelmedi. Bizim vardığımız sonuçlar, belgeli bilgili sonuçlar olarak vahim bazı durumların olduğunu ortaya çıkardı.

Yavaş ile ilgili olarak ortaya atılan iddia, sahte senet kullanarak icra takibi yaptığına dairdir. Ne Yavaş’ın kendisi ne CHP genel başkanı açıklama yapmıyor. Bu çok ağır bir iddiadır.

Bu konuyu görmezden gelme, üstünü örtme tavırları var. Yapılan incelemede görülen şudur; basında ortaya koyulan iddia şuydu. Bir vatandaş Mansur Yavaş’ın sahte bir senedi 2015’te icra takibine koyarak kendisinden 600 bin dolar tahsil etmeye çalıştığını iddia ediliyor. Tabi bunun neticesinde Mansur Yavaş ile ilgili olarak yasal süreç başlatılıyor.

En önemli konu da şudur. Hakkında bu şekilde iddialar olan birisi, Ankaralıların önüne belediye başkan adayı olarak çıkartma tutumunuz devam edecek midir? Israrınız var mıdır?

Resmi evrakta sahtecilik, yargı içinde örgüt kurmak, şantaj, kaçak işçi çalıştırmakla ilgili de yargı süreçleri devam ediyor. Tehdit, şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal, görevi kötüye kullanmak gibi konularda ise yargı süreci 28 ayrı davayı kapsayacak şekilde sürmektedir. Dolayısıyla Türk siyasi tarihi açısından, tarihe geçecek bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu görmekteyiz.

Niçin buna şimdiye kadar cevap verilmemiştir? Niçin bir açıklama yapılmamıştır? Müvekkil olmadığı bir şahsa, sahte senetle icra takibi yapan kişiyi aday yapmak hangi siyasi ilkelere sığmaktadır? Üstelik senedin jandarma incelemesi, emniyet kriminal incelemesi hepsi bu sahteciliği ortaya konmuş şekildedir.

En dikkat çekici olan da şudur. En ufak bir olayda bütün sözcüleri derhal arka arkaya açıklama yaparken, basında yer alan iddialarla ilgili CHP’nin hiçbir sözcüsü açıklama yapmamıştır. Vatandaşımıza bunu açıklama borçları var. Arkasından CHP genel başkanı her konuda konuşurken, bu konuda hiçbir açıklama yapmamıştır.