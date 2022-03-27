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Çayır: Rasyonel bir siyasetin peşindeyiz

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: Rasyonel bir siyasetin peşindeyiz

27 Mart 2022 Pazar 17:30
Çayır: Rasyonel bir siyasetin peşindeyiz

ANKARA (DHA)

MİLLİ Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Biz sahici ve rasyonel bir siyasetin peşindeyiz. Vatandaşın karşısına çıktığımız yüzlerimizde maske ile siyasetin peşinde değiliz" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, beraberinde Genel Başkan Yardımcıları ile birlikte partisinin Kocaeli İl Başkanlığı binasının açılışına katıldı.

MASKE İLE SİYASETİN PEŞİNDE DEĞİLİZ

Çok sayıda vatandaşın da katıldığı açılışta konuşan Çayır, "Bu hareket siyasi bir hareketten ötedir. Alışkanlıkları değiştirmek, sistemin yanlış dönen çarkına çomak sokmak için yola çıktık. Biz sahici ve rasyonel bir siyasetin peşindeyiz. Vatandaşın karşısına çıktığımız yüzlerimizde maske ile siyasetin peşinde değiliz. Bizim bir tek yüzümüz var. Yıllardır adaleti tesis etmek noktasında terazi değil odun kantarı kullananlara adaletin, hukukun, insan hakkının ve emeğinin önemini bu köhnemiş siyasete öğreteceğiz. Bu hakaret sadakatin değil liyakatin öncülüğünde bu milletin makus talihini Allah'ım izniyle yenecektir" dedi. Yapılan konuşmaların ardından il binasının açılışı gerçekleştirildi. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Yol PartisiRemzi Çayır
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