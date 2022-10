Çavuşoğlu: Yunanistan'ın suçu arttıkça Türkiye'ye iftira atmaya yeltenmesi doğaldır

İSTANBUL - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan ve Frontex suç ortaklığı yapıyor. En son yaşanan olayların Türk kara sularında gerçekleşmiş gibi göstermek için koordinatları nasıl değiştirildiği de ortaya çıktı. Yunanistan'ın suçu arttıkça Türkiye'ye iftira atmaya yeltenmesi doğaldır. Yunanistan'ın yalanları ortaya çıktı" dedi.



Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sonrasında yaptığı basın açıklamasında Yunanistan'ın göçmenlere yönelik uyguladığı politikaya değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Yunanistan gibi en haksız durumda bile haklı görünmeye çalışmak için gerçekten utanmaz ve aymaz olmak gerekiyor. Zaten bunu ancak Yunanistan başarır. Tabi Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin de hakkını yemem lazım. Onlara da bu konuda fena değiller. Azerbaycan Türkçesi tabiriyle onlar da bu konuda pis değiller. Yunanistan'ın ve onun destekçisi Frontex'in karnesi ortada" dedi.





"FRONTEX SUÇ ORTAKLIĞI YAPIYOR"



Çavuşoğlu, "Tüm uluslararası kuruluşlar, uluslararası göç örgütü, Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteciler Yüksek Komiserliği, sivil toplum örgütleri ve basın Yunanistan'ın ve Frontex'in desteğiyle göçmenlere mültecilere yönelik insanlık dışı muamelesini mercek altına aldılar. Aynı şekilde insan hakları mahkemesinin gündeminde. Diğer taraftan Avrupa Parlamentosu'nun gündeminde. Her ne kadar üye ülkeler, yönetim olarak Yunanistan bu insanlık dışı muamelelerine göz yumsa da vicdanlı parlamenterler sayesinde Avrupa Parlamentosu da bu duruma el koymuş durumda. Diğer taraftan biraz önce söyledim. Frontex suç ortaklığı yapıyor" diye konuştu.





"KIYAFETLERİNE BİLE EL KOYUYORLAR"



"En son yine Türk kara sularında gerçekleşmiş gibi göstermek için koordinatları nasıl değiştirildiği de ortaya çıktı" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Yani bunlar şöyle düşünüyor; biz her şeyi yaparız. Bunu da Türkiye'nin üzerine atarız ya da transit ülkelere atarız. Buna da herkes inanır. Ama gerçekler ortada. Biz de gerçekleri ortaya koymaya devam edeceğiz. Ayrıca son bir hafta içinde 4 tane daha göçmen ölü olarak Ege'den çıkartıldı. Bunların hepsi Yunanistan'ın o botların şişlenmesi ve insanların denizin ortasında ölüme terk etmesiyle maalesef gerçekleşiyor. Diğer taraftan yine sınırda çırılçıplak insanların donarak nasıl öldüğünü görüyoruz, gördük. En sonun Türkiye-Yunanistan sınırında yanlış hatırlamıyorsam 19 mülteci donarak çırılçıplak ölmüştü. Çünkü Yunanistan bunları geri iterken üzerindeki her şeye el koyuyor. Bir daha gelmesinler diye. Sadece kimlik veya diğer üzerindeki belgeler değil, kıyafetlerine bile el koyuyorlar. Dolayısıyla bu uluslararası hukuk ihlali bakımından karnesini çok kabarık olan Yunanistan'ın bu suçu arttıkça Türkiye'ye iftira atmaya yeltenmesi de doğaldır. Ama maalesef buna inanmak isteyen, Yunanistan'ın her dediğini doğru kabul etmek isteyen sadece doğru kabul eden değil, kabul etmemizi isteyen Avrupa Birliği üyesi ülkelerde var. Zaten Yunanistan'ı da cesaretlendiren budur. İçişleri Bakanlığımız da zaten gerekli açıklamaları yaptı" ifadelerini kullandı.