Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.813,69
ALTIN
996,82
DOLAR
18,59
STERLİN
21,09
EURO
18,18
PTT'den arsa satış ihalesi
PTT'den arsa satış ihalesi
Kırklareli Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak
Kırklareli Üniversitesi 20 Öğretim...
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcısı alım ilanı
İcra Müdür ve İcra...
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi...
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çavuşoğlu: Yunanistan'ın suçu arttıkça Türkiye'ye iftira atmaya yeltenmesi doğaldır

17 Ekim 2022 Pazartesi 16:00
Çavuşoğlu: Yunanistan'ın suçu arttıkça Türkiye'ye iftira atmaya yeltenmesi doğaldır

İSTANBUL - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan ve Frontex suç ortaklığı yapıyor. En son yaşanan olayların Türk kara sularında gerçekleşmiş gibi göstermek için koordinatları nasıl değiştirildiği de ortaya çıktı. Yunanistan'ın suçu arttıkça Türkiye'ye iftira atmaya yeltenmesi doğaldır. Yunanistan'ın yalanları ortaya çıktı" dedi. 

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sonrasında yaptığı basın açıklamasında Yunanistan'ın göçmenlere yönelik uyguladığı politikaya değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Yunanistan gibi en haksız durumda bile haklı görünmeye çalışmak için gerçekten utanmaz ve aymaz olmak gerekiyor. Zaten bunu ancak Yunanistan başarır.  Tabi Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin de hakkını yemem lazım. Onlara da bu konuda fena değiller. Azerbaycan Türkçesi tabiriyle onlar da bu konuda pis değiller. Yunanistan'ın ve onun destekçisi Frontex'in karnesi ortada" dedi.


 

"FRONTEX SUÇ ORTAKLIĞI YAPIYOR"

Çavuşoğlu, "Tüm uluslararası kuruluşlar, uluslararası göç örgütü, Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteciler Yüksek Komiserliği, sivil toplum örgütleri ve basın Yunanistan'ın ve Frontex'in desteğiyle göçmenlere mültecilere yönelik insanlık dışı muamelesini mercek altına aldılar. Aynı şekilde insan hakları mahkemesinin gündeminde. Diğer taraftan Avrupa Parlamentosu'nun gündeminde. Her ne kadar üye ülkeler, yönetim olarak Yunanistan bu insanlık dışı muamelelerine göz yumsa da vicdanlı parlamenterler sayesinde Avrupa Parlamentosu da bu duruma el koymuş durumda. Diğer taraftan biraz önce söyledim. Frontex suç ortaklığı yapıyor" diye konuştu.


 

"KIYAFETLERİNE BİLE EL KOYUYORLAR"

"En son yine Türk kara sularında gerçekleşmiş gibi göstermek için koordinatları nasıl değiştirildiği de ortaya çıktı" diyen Bakan  Çavuşoğlu, "Yani bunlar şöyle düşünüyor; biz her şeyi yaparız. Bunu da Türkiye'nin üzerine atarız ya da transit ülkelere atarız. Buna da herkes inanır. Ama gerçekler ortada. Biz de gerçekleri ortaya koymaya devam edeceğiz. Ayrıca son bir hafta içinde 4 tane daha göçmen ölü olarak Ege'den çıkartıldı. Bunların hepsi Yunanistan'ın o botların şişlenmesi ve insanların denizin ortasında ölüme terk etmesiyle maalesef gerçekleşiyor. Diğer taraftan yine sınırda çırılçıplak insanların donarak nasıl öldüğünü görüyoruz, gördük. En sonun Türkiye-Yunanistan sınırında yanlış hatırlamıyorsam 19 mülteci donarak çırılçıplak ölmüştü. Çünkü Yunanistan bunları geri iterken üzerindeki her şeye el koyuyor. Bir daha gelmesinler diye. Sadece kimlik veya diğer üzerindeki belgeler değil, kıyafetlerine bile el koyuyorlar. Dolayısıyla bu uluslararası hukuk ihlali bakımından karnesini çok kabarık olan Yunanistan'ın bu suçu arttıkça Türkiye'ye iftira atmaya yeltenmesi de doğaldır. Ama maalesef buna inanmak isteyen, Yunanistan'ın her dediğini doğru kabul etmek isteyen sadece doğru kabul eden değil, kabul etmemizi isteyen Avrupa Birliği üyesi ülkelerde var. Zaten Yunanistan'ı da cesaretlendiren budur. İçişleri Bakanlığımız da zaten gerekli açıklamaları yaptı" ifadelerini kullandı.

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Erbakan: Üretimi model alan ekonomik sistem uygulayacağız
Fatih Erbakan: Üretimi model alan ekonomik sistem uygulayacağız
Bakan Ersoy: Turizm hedeflerini yukarı doğru revize ettik
Bakan Ersoy: Turizm hedeflerini yukarı doğru revize ettik
TDT Dışişleri Bakanları Konseyi, İstanbul'da toplanacak
TDT Dışişleri Bakanları Konseyi, İstanbul'da toplanacak
Arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı
Arama-kurtarma çalışmaları tamamlandı
Sarıgül’den cezaevi önünde 68'inci 'genel af' çağrısı
Sarıgül’den cezaevi önünde 68'inci 'genel af' çağrısı
"Önümüzdeki dönemi 'Türkiye Yüzyılı' yapmak üzere kararlı adımlar atıyoruz"
"Önümüzdeki dönemi 'Türkiye Yüzyılı' yapmak üzere kararlı adımlar atıyoruz"
Fuat Oktay: Kılıçdaroğlu, icazet almaya da Amerika'ya gidiyor
Fuat Oktay: Kılıçdaroğlu, icazet almaya da Amerika'ya gidiyor
Çavuşoğlu: Avrupa'nın enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız
Çavuşoğlu: Avrupa'nın enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız
İnce: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tehlikeli, böyle muhalefet olmaz
İnce: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tehlikeli, böyle muhalefet olmaz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول