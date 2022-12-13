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Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı

13 Aralık 2022 Salı 14:53
Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı

TÜRKMENİSTAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Türkmenistan’ın Avaza bölgesinde Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı.



Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:



“Müşterek kültür mirasımız, ortak dil ve din, tarihimiz bizi birbirimize bağlıyor. Türk dünyası içinde ilişkilerimizi hem Türk Devletleri Teşkilatı hem de ikili, üçlü ve dörtlü mekanizmalarla güçlendiriyoruz. Bugünkü bakanlar toplantıları ve yarınki liderler zirvesiyle ticaret, enerji, ulaştırma, ekonomi, gümrük, eğitim, bilim ve kültür alanlarında somut adımlar atacağız. Ülkelerimiz arasındaki mal, hizmet ve iş gücünün dolaşımını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı da sürdüreceğiz. Böylelikle bölgesel refah ve güvenliğe de önemli katkılarda bulunacağız.”

Bakan Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Türkmenistan’da mevkidaşı Raşid Meredov ile bir araya geldi.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Dost ve kardeş Türkmenistan'ın Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la Avaza’daki Liderler Zirvesi öncesinde görüştük. Ulaştırma, enerji ve savunma sanayii alanlarında işbirliğimizi daha da ilerletecek adımları gözden geçirdik” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluTürkiyeAzerbaycanTürkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı
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