Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

(DHA)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme ilişkin konular hakkında açıklamalarda bulunuyor.

Gündeme ilişkin konular hakkında açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yaptırımlar konusunda ABD’ de anlaşmazlıklar var. Trump yaptırım uygulamak istemiyor. Trump’ın yaptırımları erteleme yetkisi var. Bu beklentimizi Cumhurbaşkanımız kendisine iletti. S-400’ler en erken 2020'de aktif hale getirilecek" dedi.

Çavuşoğlu ABD ile Mümbiç yol haritasına ilişkin, "Pompeo 2018'de yol haritasını onayladı. 90 günde uygulanacaktı. Yaklaşık 14 ay oldu sonuç yok. Bu tehdit devam ederse Güvenli bölge oluşmaz ve teröristler temizlenmezse harekatı başlatırız" açıklamasını yaptı.

Doğu Akdeniz konusunda da açıklama yapan Çavuşoğlu, "AB çözüm bulmak yerine Rum kesimini tatmin etmek için kararlar alırsa biz oradaki etkinliğimizi daha da arttırırız" diye konuştu