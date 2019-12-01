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Çavuşoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' mesajı

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' mesajı

Çavuşoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' mesajı

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' mesajı

01 Aralık 2019 Pazar 17:47
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Çavuşoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' mesajı

Antalya (DHA) 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da katıldığı toplantıda, "Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak" dedi. Fransa'nın insan hakları konusunda Avrupa'nın en geri ülkesi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Macron liberal diye geldi, Sarkozy'den, Le Pen'den beter çıktı" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları Akdeniz Bölgesi İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Çavuşoğlu, AK Parti'nin kongre sürecine değindi. Çavuşoğlu, bu süreçte istişareler yapılmasının ve kongre sürecine ortak akılla gidilmesinin, partinin geleceği için önemli olduğunu belirterek, "Bu kongre yenilenmedir ve yenilenmeyle beraber teşkilatlarımız gelecek hedeflere ulaşmak için çalışır. Her bir kongre vefa için bir sınavdır. Görev alacaklar ve devam etmeyecekler var. Bu bir değişimdir, değişim kaçınılmazdır. Bu değişimi yaparken görevi bırakan arkadaşlara vefa göstermek bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu.

'TARİH DEĞİŞECEK'

Türkiye'nin jeopolitik konumunu değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, TANAP Projesi'nin, Türkiye'nin jeopolitik pozisyonu bakımından dünyada çok dikkat çekici bir potansiyeli olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, "TANAP ve Türk Akımı-2 Avrupa'yı hedefliyor. Ulaşım projelerinde Türkiye İpek Yolu'nun canlandırılmasında en kritik ülke. Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak. Böyle bir coğrafyada yaşıyorsak girişimci ve insani olmamız lazım. Sorun varsa çözmek için girişimci olmamız lazım" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs etrafındaki rezervlerin paylaşımı için masada güçlü olunması gerektiğini de kaydetti.

'FRANSA İNSAN HAKLARI KONUSUNDA AVRUPA'NIN EN GERİ ÜLKESİ'

Toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Fransa'nın OHAL'i yasalarla normal hale getirdiğini belirterek, "Bugün Fransa insan hakları konusunda Avrupa'nın en geri ülkesidir. En son çocuklarını okula götürmek isteyen başörtülü annenin okul etrafına gelmesini yasakladı, bunu ne ile izah edersiniz" dedi.

'SARKOZY'DEN, LE PEN'DEN BETER ÇIKTI'

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un yasakçı yaklaşımını eleştiren Çavuşoğlu, "Macron liberal diye geldi Sarkozy'den, Le Pen'den de beter çıktı. Strazburg'ta Avrupa Konseyi'nin 70 yılındayız, tüm liderler geldi. Yukarıda bir loca vardır, basın oturur. Macron geldi, basın bölümünü kapattılar ve basını içeri almadılar. Opera binasında kutlama etkinlikleri vardı, basını oraya da almadılar. Türkiye'de böyle bir şey olsa Avrupa Birliği kıyameti koparır. Avrupa Birliği'nden ses çıkıyor mu, hayır. Neden, 'biz üyeyiz' diye dayanışma yapıyorlar" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kanal İstanbulMevlüt Çavuşoğlu
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