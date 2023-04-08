Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.924,64
ALTIN
1.242,19
DOLAR
19,24
STERLİN
24,02
EURO
21,01
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşıyla telefon görüşmesinde Gazze'ye ve Lübnan'a hava saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile telefon görüşmesinde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik hava saldırılarını kınadı.

08 Nisan 2023 Cumartesi 10:55
3 Okunma
Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşıyla telefon görüşmesinde Gazze'ye ve Lübnan'a hava saldırılarını kınadı
Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Cohen ile telefonda görüştü.

Görüşmede Bakan Çavuşoğlu, İsrail güvenlik güçlerinin, Mescid-i Aksa'nın kudsiyetine ve statüsüne yönelik son provokasyonları ile İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik hava saldırılarını kınadıklarını, ramazan ayında ibadet eden masum insanlara şiddet uygulanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

İsrail güvenlik güçlerinin şiddet eylemlerinin herhangi bir bahanesinin olamayacağını kaydeden Çavuşoğlu, bunların tekrarlanmaması ve hava saldırılarının yeniden başlatılmaması gerektiğini vurguladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığının açıklaması

İsrail Dışişleri Bakanlığından görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada ise İsrailli Bakan Cohen'in, Çavuşoğlu ile görüşmesinde, “İsrail'in gerilimi ve şiddeti önlemek için birçok çaba sarf ettiğini ve bu çabaları sürdüreceğini” söylediği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Cohen, Türk meslektaşına son günlerde tırmanan olayların arkasında şiddetin sorumluluğunu taşıyan terör örgütü Hamas'ın olduğunu söyledi ve meslektaşından Hamas liderlerine, Lübnan ve Gazze üzerinden İsrail vatandaşlarına yöneltilen terörizm ve saldırıların bedelini örgütün üstleneceğine dair net bir mesaj iletmesini istedi. Cohen, İsrail'in, Hamas'ın terör ve şiddeti devam ettirmesine sert bir şekilde karşılık vereceğini kaydetti."

Açıklamada ayrıca, Cohen’in, Orta Doğu ve dünyadaki meslektaşları ile görüşmelerinde, "İsrail’in Mescid-i Aksa’daki statükoya bağlı olduğunu vurguladığı" kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 08.04.2023 10:59
Anahtar Kelimeler:
ÇavuşoğluİSRAİLGazze
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Atalarımızı ve anılarımızı küçümsemeye hiçbir şekilde hakkımız yoktur
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Atalarımızı ve anılarımızı küçümsemeye hiçbir şekilde hakkımız yoktur
Kurtulmuş: Mühim olan, partilerin açıkça milletin önünde ortaya koyduğu iradedir
Kurtulmuş: Mühim olan, partilerin açıkça milletin önünde ortaya koyduğu iradedir
DSP Genel Başkanı Aksakal, cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı
DSP Genel Başkanı Aksakal, cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı
AK Parti'den DSP'ye "seçim işbirliği" daveti
AK Parti'den DSP'ye "seçim işbirliği" daveti
Bakan Akar: İsrail yönetimi saldırıları derhal durdurmalı
Bakan Akar: İsrail yönetimi saldırıları derhal durdurmalı
AK Parti, seçim için yurt dışı çalışmalarını sürdürüyor
AK Parti, seçim için yurt dışı çalışmalarını sürdürüyor
AK Parti Grup Başkanvekili Tunç: Ülkemiz, milletimiz için gece gündüz çalışan bir parlamento gördük
AK Parti Grup Başkanvekili Tunç: Ülkemiz, milletimiz için gece gündüz çalışan bir parlamento gördük
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye konusunda diyaloğun devam etmesi gerekiyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye konusunda diyaloğun devam etmesi gerekiyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İsrail yönetiminin Harem-i Şerif'teki tarihi statükoya saygı göstermesini bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İsrail yönetiminin Harem-i Şerif'teki tarihi statükoya saygı göstermesini bekliyoruz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi