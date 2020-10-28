Çavuşoğlu: Hem diplomatik hem de hukuki sürecini takip edeceğim

ANKARA - Bakan Çavuşoğlu, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Charlie Hebdo dergisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli kapağına ilişkin soruşturma başlatıldığını anımsatan Çavuşoğlu, "İçeride soruşturma başlatıldığı gibi gerek Fransa gerekse uluslararası düzeyde bunun hem diplomatik hem de hukuki sürecini takip edeceğim" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türk büyükelçinin geri çağrılıp çağrılmayacağına ilişkin soruyu ise "Türk büyükelçisinin çağrılmasına gerek yok. Biz zaten telefonla sürekli istişare içindeyiz. Geri çağıracak bir durum yok şu anda" diye konuştu.