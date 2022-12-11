Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’la görüştü

CEZAYİR (DHA)
Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Kardeş Cezayir’in Cumhurbaşkanına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettik, ilişkilerimizi geliştirme irademizi vurguladık” dedi.
DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir’de Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü.
CEZAYİR (DHA)
Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Kardeş Cezayir’in Cumhurbaşkanına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettik, ilişkilerimizi geliştirme irademizi vurguladık” dedi.
DHA