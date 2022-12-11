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Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir’de Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü.

11 Aralık 2022 Pazar 17:51
Çavuşoğlu, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’la görüştü

CEZAYİR (DHA)

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Kardeş Cezayir’in Cumhurbaşkanına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettik, ilişkilerimizi geliştirme irademizi vurguladık” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluAbdülmecid TebbunCezayir
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