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Çavuşoğlu, BM Özel Raportörü Callamard ile Kaşıkçı cinayetini görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ı kabul etti.

Çavuşoğlu, BM Özel Raportörü Callamard ile Kaşıkçı cinayetini görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ı kabul etti.

28 Ocak 2019 Pazartesi 14:26
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Çavuşoğlu, BM Özel Raportörü Callamard ile Kaşıkçı cinayetini görüştü

ANKARA - Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'ndaki görüşmeye, Agnes Callamard ile birlikte gelen uzmanlar da katıldı. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeyle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cemal Kaşıkçı cinayetini araştırmak üzere ülkemize gelen BM Yargısız-Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'la görüştük" dedi.

BM Özel Raportörü Callamard, soruşturma sürecinde elde ettiği bilgileri ve soruşturmaya ilişkin tavsiyelerini BM İnsan Hakları Konseyi'nin haziran ayındaki oturumuna rapor olarak sunacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluCemal Kaşıkçı
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