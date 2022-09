Çavuşoğlu: Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz 'Ege'nin iki yanında komşuluk haklarına saygı duyalım' derken Yunan hala kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız, geçmişte olduğu gibi bugün de sonuçlarına katlanırsınız. Bu, komşumuz Yunanistan'a bir uyarıdır" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haymana Kaymakamlığı, Haymana Belediyesi ve Ankara Üniversitesi'nin organize ettiği '101'inci Yılında Sakarya Meydan Muhaberesi ve Haymana Sempozyumu'nun açılışına katıldı. Sempozyumda, Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, öğrenciler ve çok sayıda kişi de yer aldı.



'KRİZLERİN ÇÖZÜMÜNDE AKLA TÜRKİYE GELİYOR'



Bakan Çavuşoğlu, kötü gözlere, hasis planlara karşı her an teyakkuzda olduklarını söyleyerek, "Kahraman ordumuzla savunma sanayimizle uzaya gönderdiğimiz uydularımızla güvenliğimiz emin ellerde. Yalnızca bölgemizde değil; küresel düzeyde barış ve refaha katkı sunacak projelerimiz var. Dünyanın neresinde bir kriz olsa gözler bize çevriliyor. Balkanlar'dan Orta Doğu'ya, Kafkaslar'dan Orta Asya'ya, Afrika'dan Latin Amerika'ya krizlerin çözümünde akla Türkiye geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki çabalarımız, çalışmalarımız, Ukrayna tahılının dünyaya ulaşmasını sağladı. Dünyayı bir gıda krizinden koruyacak bu proje. Bu projeyi gerçekleştirirken özellikle medeniyetimizin değerlerinden ilham aldık. İnsani dış politikamız, kadim medeniyetimizin vicdani ve ahlaki değerlerinden besleniyor" diye konuştu.



'TARİHİMİZİN EN GÜÇLÜ NOKTASINDAYIZ'



Çavuşoğlu, bir asır önce Türkiye'nin üzerinde paylaşım planları olduğunu herkesin bildiğini belirterek, "Düşmanın bin yıllık Türk yurdu Anadolu'nun içine bir hançer gibi sokulup Ankara'ya kadar geldiğini gördük. Aradan geçen zamanda ve en son 15 Temmuz'da da ülkemize diz çöktürmek için neler yapıldığını biliyoruz. Bu çabaların biteceğini zannetmeyin. Bu çabalar, bugün de var, yarın da olacaktır. Biz de aradan geçen bu zaman içerisinde hem kendimizin hem de mazlum milletlerin hakkını savunacak güce kavuştuk. Libya'dan Suriye'ye, Kafkaslar'dan Balkanlar'a, Türk devletlerinden İslam İşbirliği Teşkilatı'na kadar her yerde varız, her yerde etkiniz. Cumhuriyetimizin 100'üncü, hariciyemizin 500'üncü yıl dönümü olan 2023'e girerken tarihimizin en güçlü noktasındayız" dedi.



'HALA KAŞIMAYA VE KAŞINMAYA DEVAM EDİYOR'



Bakan Çavuşoğlu, milli mücadelede son kalenin Haymana toprakları olduğunu söyleyerek, "Kadim Türk yurdu Anadolu'yu Yunan mezaliminden kurtardığımız yer burasıdır. Bugüne geldiğimizde biz, 'Ege'nin iki yanında komşuluk haklarına saygı duyalım' derken Yunan hala kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız geçmişte olduğu gibi bugün de sonuçlarına katlanırsınız. Bu, komşumuz Yunanistan'a bir uyarıdır. Yıllar sürmüş savaşlardan yorgun düşmüş Türk ordusu, milletiyle ve imanıyla bu büyük imtihanı başarıyla vermiştir. Bugün şartlarımız bambaşka ama aynı sarsılmaz imana sahibiz. Herkes aklını başına alsın. Özellikle Yunanistan'a söylüyoruz. Başkalarının maşası olmayın. Tahriklere devam etmeyin çünkü Türkiye'nin dostluğu kadim, husumeti vahimdir. Bunu da aklınızdan çıkarmayın" diye konuştu.