Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98987
ALTIN
276.857
DOLAR
5.7143
STERLİN
7.0315
EURO
6.3121
Keyif dolu 10 klip
Keyif dolu 10 klip
Dolmabahçe Sarayı'nda Japon gazete kupürleri çıktı
Dolmabahçe Sarayı'nda Japon gazete kupürleri...
Marmaris'te orman yangını
Son Dakika
Marmaris'te orman yangını
Okul alış-verişine çıkacaklar dikkat!
Okul alış-verişine dikkat!
Çek-bonoda elektronik dönem
Çek-bonoda elektronik dönem
İş fırsatları için hemen tıkla!

Canan Kaftancıoğlu hakkında karar

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 5 ayrı suçlamadan toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Karar, oy birliğiyle alındı. Kaftancıoğlu'na geçen celse adliye önünde Nazım Hikmet'e ait şiir okuması ve sosyal medya hesabından da paylaşmış olması nedeniyle mahkemeye karşı olumsuz tutum sayılarak cezasında indirim yapılmadı. 

Canan Kaftancıoğlu hakkında karar

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 5 ayrı suçlamadan toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Karar, oy birliğiyle alındı. Kaftancıoğlu'na geçen celse adliye önünde Nazım Hikmet'e ait şiir okuması ve sosyal medya hesabından da paylaşmış olması nedeniyle mahkemeye karşı olumsuz tutum sayılarak cezasında indirim yapılmadı. 

06 Eylül 2019 Cuma 17:31
11 Okunma
Canan Kaftancıoğlu hakkında karar

İstanbul DHA

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3. celsesi görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Canan Kaftancıoğlu hakkında oybirliğiyle toplam 9 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarıyla  "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçunun sabit olduğu belirtildi. Bu nedenle Kaftancıoğlu'na PKK/ KCK üst düzey yöneticilerinden Sakine Cansız lehine yaptığı paylaşım nedeniyle PKK/KCK'nın cebir ve şiddet içeren yöntem ve ideolojisini meşru gösterir kastı, suçun önem ve değeri dikkate alınarak ve basın yoluyla işlenmesini de artırım sebebi sayılarak 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Canan Kaftancıoğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan ise 2 yıl 4 ay, "Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 8 ay, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan ise 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi. 

OKUDUĞU ŞİİR NEDENİYLE CEZASINDA İNDİRİM YAPILMADI

Mahkeme heyeti, 18 Temmuz'da tarihinde yapılan celse sonrası Kaftancıoğlu'nun adliye önünde okuduğu Nazım Hikmet'e ait şiiri, kendisine ait Twitter hesabından paylaşmış olması nedeniyle mahkeme heyetine karşı olumsuz tutum ve davranışları ile ithamları dikkate alınarak cezada takdir indirim yapılmadığını da kararına ekledi. Kaftancıoğlu'nun avukatları, mahkemenin kararını istinaf mahkemesine taşıyacaklarını belirttiler. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
önce VatanKararCanan Kaftancıoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Soylu: Belediye işi, şov işi değildir
Bakan Soylu: Belediye işi, şov işi değildir
Soylu’dan AB’ye mülteci eleştirisi
Soylu’dan AB’ye mülteci eleştirisi
Sivas Kongresi kararları, bağımsızlık manifestosudur
Sivas Kongresi kararları, bağımsızlık manifestosudur
Bakan Varank'tan yatırım çağrısı
Bakan Varank'tan yatırım çağrısı
Önemli düşüş kaydettik
Önemli düşüş kaydettik
Erdoğan: Demokrasimizi güçlendireceğiz
Erdoğan: Demokrasimizi güçlendireceğiz
Öztrak: Erken seçime hazırız
Öztrak: Erken seçime hazırız
Çelik'ten önemli açıklamalar
Çelik'ten önemli açıklamalar
Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık
Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans