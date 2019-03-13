Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102000
ALTIN
228.965
DOLAR
5.4552
STERLİN
7.1542
EURO
6.1565
Kadebostany Eskişehir’e geliyor
Kadebostany Eskişehir’e geliyor
Altay'da savunma değişiyor
Altay'da savunma değişiyor
IBM, Alzheimer'ı önceden tespit eden kan testi geliştirdi
IBM, Alzheimer'ı önceden tespit eden...
Başkent'e Avrupa'nın en büyük laboratuvarı
Başkent'e Avrupa'nın en büyük laboratuvarı
Galatasaray pes etmez
Galatasaray pes etmez
Flaş Haber
MİLYON YILLIK FOSİLLER
Kapat

Büyükçekmece’yi en güzel ilçe yapacağız

Büyükçekmece’yi 10 yıl içerisinde İstanbul’un en güzel ilçesi yapacağız

Büyükçekmece’yi en güzel ilçe yapacağız

Büyükçekmece’yi 10 yıl içerisinde İstanbul’un en güzel ilçesi yapacağız

13 Mart 2019 Çarşamba 10:39
0 Okunma
Büyükçekmece’yi en güzel ilçe yapacağız

İSTANBUL (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de yaşayan Konyalılar ile bir araya geldi. Başkan Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de yeni ulaşım akslarının müjdesini vererek, “Güzelşehir’den yola çıkan bir vatandaşımız, 3'üncü Havalimanı’na Florya’dan yola çıkan bir vatandaşımızdan daha hızlı ulaşacak” dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Büyükçekmece’de seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de yaşayan Konyalı iş adamlarıyla bir araya geldi. Konyalı vatandaşlara hitap eden Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de gerçekleştireceği projeleri anlatarak, seçildiği takdirde Büyükçekmece’yi 10 yıl içerisinde İstanbul’un en güzel ilçesi yapacağını söyledi.

İSTANBUL’UN NERELERİNDE BÖYLE YERLER VARDIR

Büyükçekme’de hizmet eksikliklerine değinen Başkan Mevlüt Uysal,”Burada hakikaten ciddi eksiklikler var. Ben buraya gelinceye kadar Büyükçekmece’de bu kadar hizmet eksikliği olabileceğini tahmin etmiyordum. Sayın Belediye Başkanımızla Marmara Belediyeler Birliği’nde birlikte çalışıyoruz. Ben Marmara Belediyeler Birliği Başkanıyım o da Marmara Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı. Ben bir toplantıda, ‘kendileri benim yardımcım’ demiştim o bu lafıma çok alınmış. Nihayetinde ben başkanım o da başkan yardımcısı. Kendisiyle Marmara Belediyeler Birliği’ndeki ikili diyaloglarımızda gayet iyiydi. Ben Hasan Bey’i diğer CHP’li belediyelerden daha farklı, hizmette ayrım yapmayan ve hizmet konusunda hassas birisi olarak hayal ederdim. Büyükçekmece’yi gezmeye başladığımda Türkoba Mahallesi’ni görünce, ‘İstanbul’da böyle bir mahalle mi var dedim?’ Büyükşehir Belediye Başkanı olarak düşündüm, ‘İstanbul’un nerelerinde böyle yerler vardır?’ Evet bir yer daha var orası da Avcılar Yeşilkent. Başkada bir yer yoktur herhalde” dedi.

BÜYÜKÇEKMECE, 10 YIL İÇERİSİNDE İSTANBUL’UN EN GÜZEL İLÇESİ OLACAK

Büyükçekmece’nin ulaşım sorunlarının çözülebilmesi için yeni yol güzergâhlarının yapılması gerektiğini belirten Uysal, “Büyükçekmece’de metronun, metrobüsün yapıldığını düşünürsek, direk merkeze, 3’üncü köprüye ve 3’üncü havalimanına ulaşım akslarının yapıldığını düşündüğümüzde Güzelşehir’den yola çıkan bir vatandaşımız, 3'üncü Havalimanı’na Florya’dan yola çıkan bir vatandaşımızdan daha hızlı vardığında, buralar Florya’dan daha değerli hale gelir. Bu hizmetleri Büyükçekmece’mize yaptığımızda önümüzde ki 10 yıl içerisinde İstanbul’un en güzel ilçesi olur. Biz bunları söylediğimizde, Büyükçekmece’yi Esenyurt’a dönüştürecekler diyorlarmış ama kendi yaptıkları Beylikdüzü’ne bir şey demiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız ‘yatay mimari’ diyor. Yatay mimari beş kattan fazla olmamalı diyor. O zaman yatay mimariden taviz verirsek hesabını bizden sorar. İnşallah, İstanbul’un en güzel yatay mimari örneği Büyükçekmece olacak” ifadelerini kullandı.

HİZMET EKSİKLİKLERİ ÇOK FAZLA

Büyükçekmece’de hizmette yapılan ayrımlara vurgu yapan Uysal, “Büyükçekmece’de, E-5’ten alt tarafa ve yukarı tarafa baktığımızda, yukarı taraf Tepecik ile Muratçeşme bölgesine hizmet gelmemiş ama diğer taraflarda çok perişan. Emlak Konut zamanında her şeyi yapmış ama yağmursuyu kanalı yapmadığı için, her yağmurda kanalizasyonlar taşıyor. Hizmet eksiklikleri çok fazla. Beş yıl içerisinde, 25 yıldır aksayan hizmetleri tamamlamamız gerekli. Cumhurbaşkanımızın, Büyükçekmece’deki mitingde dediği gibi aksayan 25 yıllık hizmet için Büyükşehir’den ve bakanlıklardan istediğimizi talep edebileceğiz” diyerek konuşmasını tamamladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BüyükçekmeceİstanbulMevlüt Uysal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu: Terör örgütlerine kim destek veriyorsa, Allah belasını versin
Kılıçdaroğlu: Terör örgütlerine kim destek veriyorsa, Allah belasını versin
Bakan Pakdemirli: Bu millet, esareti asla kabul etmedi
Bakan Pakdemirli: Bu millet, esareti asla kabul etmedi
Bakan Gül: Yargıdan temizlendi
Bakan Gül: Yargıdan temizlendi
Erdoğan'dan tarihi açılışta önemli mesajlar
Erdoğan'dan tarihi açılışta önemli mesajlar
Şentop, Batı Trakya Türkleri'ni kabul etti
Şentop, Batı Trakya Türkleri'ni kabul etti
Belçika Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Belçika Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Kılıçdaroğlu Eyüpsultan'da STK temsilcileri ile bir araya geldi
Kılıçdaroğlu Eyüpsultan'da STK temsilcileri ile bir araya geldi
Çelik'ten Mansur Yavaş hakkındaki iddialara yanıt
Çelik'ten Mansur Yavaş hakkındaki iddialara yanıt
Maaşım öğretmen maaşını geçmeyecek
Maaşım öğretmen maaşını geçmeyecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans