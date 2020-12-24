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Bursa'nın Yeni İl Başkanı Davut Gürkan oldu

AK PARTİ BURSA’DA BAYRAĞI DAVUT GÜRKAN DEVRALDI

24 Aralık 2020 Perşembe 16:34
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Bursa'nın Yeni İl Başkanı Davut Gürkan oldu

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nda İl Başkanı Ayhan Salman’dan devralan isim İş İnsanı Davut Gürkan oldu. AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman’ın görevi sürdürmeyeceğini açıklamasının ardından yeni il başkanının belirlenmesi çalışmaları sonlandı. Genel merkez nezdinde sürdürülen çalışmaların son aşamasında belirlenen altı isim Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la İstanbul’da görüşmüştü. Görüşmenin ardından son karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından günlerdir sürdürülen titiz çalışmaların ardından İş İnsanı Davut Gürkan’a görev tevdi edildi.


Uzun yıllar AK Parti Bursa İl Yönetiminde hizmet veren Davut Gürkan, kendisine tevdi edilen bu kutsal görevi en iyi şekilde yerinde getirmek için çalışacağını belirterek, Bursalı binlerce AK Parti ve Türkiye sevdalısının da desteği ile kendisine emanet edilen hizmet bayrağını layıkıyla taşımak için çalışacağını söyledi. Davut Gürkan, çalışkan, üretken nüfusu, tarihi doğal zenginlikleri ile Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olan Bursa’da, kurulduğu günden bu yana önemli hizmetler veren AK Parti teşkilatlarının bir neferi olarak tüm şehri kucaklayacak bir siyaset anlayışı ile hizmet edeceklerini vurguladı. Bugüne kadar ‘ben’ değil ‘biz’ anlayışı ile halka hizmeti ile Hakk’a hizmetle eşdeğer olarak gören AK Parti’nin bu misyonunu bundan sonraki süreçte de devam ettirebilmesi için var gücüyle çalışacağını aktaran Gürkan, “Bu önemli ve kutsal görevi layıkı ile yerine getirmek için çok çalışacağım. Üzerimizdeki Emanet büyük,  Şimdiye kadar görev yapan tüm başkanlarımızın, Milletvekillerimizin, her kademeden teşkilat mensuplarımızın, AK Partimize gönül veren tüm üyelerimizin ve en önemlisi de tüm Bursalı hemşerilerimizin desteği işimizi kolaylaştıracaktır” dedi. Bursa’nın pek çok alanda Türkiye’nin lider kentlerinden biri olduğunu, AK Parti’yi de kurulduğu günden bu yana hep ‘birinci parti’ seçtiğini anımsatan Gürkan, bu teveccühün omuzlarına ayrı bir sorumluluk yüklediğini vurguladı. Bursa’nın bu ilgisine ve desteğine karşılık verebilmek adına yönetim kurulu arkadaşları ile birlikte gece gündüz demeden çalışacaklarını belirten Başkan Gürkan, “Siyasette mesai kavramı yoktur, Bursamız için ne gerekiyorsa yapacağız. Hizmetleri ile halkımızın gönlünde taht kuran partimiz herşeyin daha iyisini hak eden Bursalı hemşerilerimiz için çalışmalarına kurulduğu ilk günkü aşk ve istekle devam edecektir. Bu yolda yanımızda olan eski yeni her kademeden Türkiye ve AK parti sevdalısının desteği en büyük gücümüz olacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a göstermiş olduğu ilgi ve güvenden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güvene layık olabilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bursanın Yeni İl Başkanı Davut Gürkan OlduMustafa Yıldız
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