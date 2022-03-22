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"Bu savaş büyük güçlerin kapıştığı çatışma alanına dönmüştür"

22 Mart 2022 Salı 14:59
"Bu savaş büyük güçlerin kapıştığı çatışma alanına dönmüştür"

ANKARA - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin, "Bu savaş sadece iki ülke arasında bir savaş değil, bu savaş dünyadaki neredeyse bütün büyük güçlerin kapıştığı, mücadele ettiği çatışma alanı haline dönmüştür. Burada öyle görünüyor ki önümüzdeki dönemde de bu mücadeleler devam edecektir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Üniversiteli AK Gençlik (ÜniAK) tarafından parti genel merkezinde düzenlenen ÜniAK Gençlik Zirvesi'ne katıldı. Kurtulmuş, siyasetin zor ve meşakkatli bir iş olduğunu belirterek, "AK Parti çatısı altında siyaset yapıyoruz. Koordinatlarımızı tespit etmek zorundayız. Bu koordinatlarımızı tespit ederek yolumuza devam edeceğiz. AK Parti siyasi hareketinin 4 tane temel özelliği vardır; bunlardan birisi eksik olursa, bunlardan birisi eksilirse o zaman işimiz var demektir. AK parti sadece bir siyasi partinin adı değildir, sadece bir siyasi parti değil bir dava hareketidir. Güçlü bir iddiası olan, nihayetinde siyasetteki temel amacı bizim medeniyetimizi yeniden ihya ve imar etmek olan dava hareketidir" dedi.

'SADECE İKİ ÜLKE ARASINDA BİR SAVAŞ DEĞİL'

Bu coğrafyada güçlü bir şekilde ayakta durmaktan başka şansları olmadığını söyleyen Kurtulmuş, "Şöyle bir bakın; Rusya-Ukrayna savaşı. Kuzeyimizde güç mücadeleleri olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu savaş sadece iki ülke arasında bir savaş değil, bu savaş dünyadaki neredeyse bütün büyük güçlerin kapıştığı, mücadele ettiği çatışma alanı haline dönmüştür. Burada öyle görünüyor ki önümüzdeki dönemde de bu mücadeleler devam edecektir. Kafkaslar'da Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Karabağ topraklarıyla birlikte ortaya çıkan yeni bir güç denkleminin olduğunu görüyoruz. Kafkaslar fevkalede önemli bir coğrafya olarak ortaya çıkmaktadır" diye konuştu.

'HER ALANDA MÜCADELEMİZİ DAHA İLERİYE GÖTÜRECEĞİZ'

Yeniden büyük Türkiye'nin sadece bir ideal değil gerçekleştirmek için canlarına ortaya koydukları milli bir hedef olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Eğer Türkiye savunma sanayinde bu gücü elde etmemiş olsaydı, Eğer Türkiye hem Doğu Akdeniz’de hem Karadeniz’de hidro karbon arama faaliyetini sürdürmeseydi, eğer Türkiye Balkanlardaki varlığını güçlü bir şekilde devam ettirmeseydi, eğer Türkiye Azerbaycanlı kardeşlerimizin Karabağ zaferine destek vermeseydi, eğer Türkiye sınır ötesi operasyonlarını yapmayarak Suriye'deki ve Irak'taki terör örgütlerinin cirit atmasına müsaade etseydi bugün ayakta durması mümkün değildi. Dolayısıyla buralarda güçlü olarak bulunacağız ve her alanda mücadelemizi daha ileriye götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'BMGK, GÜVENSİZLİK KONSEYİ HALİNE GELDİ'

Ukrayna kriziyle bütün dünya sisteminin kurum ve kuruluşlarının çöktüğünü işaret eden Kurtulmuş, "BMGK ne işe yarar? Dünyada savaş çıkmasın diye 5 tane daimi ülke var. 'Dünya 5'ten büyüktür' laf olsun diye söylenmiş bir söz değil. Yılların birikimi olarak söylenmiş bir sözdür. Dünyada 5 tane ülkenin dudaklarından çıkan söz, sistemi belirleyemez. Kim bunlar? 2'inci Dünya Savaşı’nın galipleri. Herhangi biri bir konuyu veto ederse dünyada zaten barışı sağlayamıyorsun. Yüzlerce kere, 'İsrail işgal ettiği Filistin topraklarından çekilsin' diye karar alındığı halde BMGK'nın içerisindeki İsrail'in dayıları veto ettiği için o karar uygulanamıyor. Afganistan'ın, Suriye'nin işgali kararı veto ediliyor, uygulanamıyor. En son Ukrayna işgali. BM Genel Kurulu'nda 4-5 ülke dışında herkes Ukrayna'nın işgaline karşı çıkıyor, BMGK karar alamıyor. Çünkü işgali yapan ülke aynı zamanda işgale karar verecek ülke. Böyle bir saçmalık olur mu? Rusya, kendisinin eylemlerini kınayan kararı veto ediyor. BMGK, dünyanın hiçbir yerinde barışı tesis edemiyor. Çok açık söyleyebiliriz; BMGK artık 'BMGK' değil, 'BM güvensizlik konseyi' haline gelmiştir. Böyle bir yapı dünyanın neresinde savaşı durduracak, haksızlıklara mani olacak, göçmen sorununa çare bulacak" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan KurtulmuşUkraynaRusya Savaşı
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