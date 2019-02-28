Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
104629
ALTIN
226.337
DOLAR
5.3164
STERLİN
7.0499
EURO
6.0546
Güreşte hedef Avrupa şampiyonluğu
Güreşte hedef Avrupa şampiyonluğu
Badmintonda Çekya yolcuları belli oldu
Badmintonda Çekya yolcuları belli oldu
Diyarbakır'da 800 yıllık kitap ele geçirildi
Diyarbakır'da 800 yıllık kitap ele...
HÜRKUŞ-C mat siyaha boyandı
HÜRKUŞ-C mat siyaha boyandı
Evcil hayvanların psikolojisi bozuk
Evcil hayvanların psikolojisi bozuk

BTP Başkan Adayı Kotil’den rakiplerine çağrı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil diğer başkan adaylarına seslenerek, "Seçimlere demokrasi getirelim, bir demokrasi şenliği olsun istiyorum. Hem Binali Bey, hem Ekrem Bey gelsinler, karşılıklı projelerimizi konuşalım" dedi.

BTP Başkan Adayı Kotil’den rakiplerine çağrı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil diğer başkan adaylarına seslenerek, "Seçimlere demokrasi getirelim, bir demokrasi şenliği olsun istiyorum. Hem Binali Bey, hem Ekrem Bey gelsinler, karşılıklı projelerimizi konuşalım" dedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:40
0 Okunma
BTP Başkan Adayı Kotil’den rakiplerine çağrı

İSTANBUL - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil katıldığı özel bir televizyon programında yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. İBB Başkan adaylarını ortak bir televizyon programına davet eden Kotili seçimlerde demokrasi şenliği olmasını istediğini ifade ederek şunları söyledi:

"Hem Binali Bey, hem Ekrem Bey gelsinler karşılıklı projelerimizi konuşalım. İstanbul’un suları kirlendi, havası kirlendi. İstanbul’un toprağı kirlendi. İstanbul nefes alamıyor. Hayat pahalı, fiyatlar aldı başını gidiyor. Dünyanın en pahalı doğalgazını, suyunu kullanıyoruz. Olası bir deprem için hiçbir adayın hazırlığı yok. Tüm bunlar varken adaylar sadece seçmene gülücük dağıtıyor. Gülücükleri değil, çözümü ve projeyi konuşalım. Kim ne yapacaksa gelsin,konuşalım. Trafiği nasıl çözeceğiz, ulaşımı nasıl çözeceğiz, su meselesini nasıl çözeceğiz bunları konuşalım. Bana tek tek madde madde bütün projeleri sorun hepsini anlatayım.Şu ana kadar neler yanlış yapılmış, bunları ortaya koyayım. Gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim: Projesi, çözümü olan tek aday biziz."

“200 BİN ÜNİVERSİTELİ GENCE AYDA 500 TL BURS VERECEĞİZ”

Bu sözlerin ardından Kotil, İstanbul için geliştirdikleri projeleri şu sözlerle dile getirdi:

“200 bin üniversiteli gence ayda 500 TL den burs vereceğiz. Ne yapar? Ayda 100 milyon TL yapar. 9 ay versek 900 milyon TL yapar. Genel Başkanımız Haydar Baş Bey’in bugün bütün dünyanın uygulamaya koyduğu, 4 milyar insanın kabul ettiği bir tezi var: ‘Milli Ekonomi Modeli’.Bu model bize ne söylüyor biliyor musunuz? Üniversiteli gençlerimizin cebine 500 TLkoyduğum zaman bu para bir yılda 16 defa elden ele dolaşıyor. Bu şu demektir; her verdiğim 500 TL, 8 bin TL olarak İstanbul ekonomisini büyütecek.”

“İSTANBUL BOĞAZI, DÜNYA’NIN EN KIYMETLİ NEHRİDİR”

Boğaz’a yerleştirecekleri denizgülleri projesinden de bahseden Kotil, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Çok ses getiren bir projemizden bahsedeyim. İstanbul Boğazı, Dünya’nın en kıymetli nehridir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Alttan 130 milyon, üstten 250 milyon metreküp su akıyor. Yani Amazon’dan daha fazla su akıyor. Peki bu ne demek? Bu, enerji demek. İstanbul Boğazı’nın 80 metre derinliği var. Altına 2.5 metre çapında pervaneler kuracağız. Her biri elektrik üretecek. Zor olan barajda su yükseltmektir.Su aktıktan sonra pervane ile manyetik alanı açıp kapamak en kolay kısmı. Peki, ne kadar elektrik üreteceğiz? İstanbul Boğazı’ndan, 4 Keban Barajı kadar elektrik üreteceğiz.Yani 5 bin megawatt.”

DHA

Son Güncelleme: 28.02.2019 11:47
Anahtar Kelimeler:
BTP Başkan Adayı Kotil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Binali Yıldırım: "Asıl olan kadınlara imkan tanımak"
Binali Yıldırım: "Asıl olan kadınlara imkan tanımak"
Aydın’da değişim sudan başlayacak!
Aydın’da değişim sudan başlayacak!
Soylu: 15 bin polis alacağız
Soylu: 15 bin polis alacağız
Eğitimde önemli bir sorumluluğumuz var
Eğitimde önemli bir sorumluluğumuz var
İmamoğlu: Anket sonuçlarına güveniyoruz, yüzümüzü de güldürüyor
İmamoğlu: Anket sonuçlarına güveniyoruz, yüzümüzü de güldürüyor
CHP’li Sancar pazarda soğan tarttı… 
CHP’li Sancar pazarda soğan tarttı… 
Mansur Yavaş: Ağzımızı açtırmasınlar
Mansur Yavaş: Ağzımızı açtırmasınlar
Yapamadıkları hizmeti Büyükşehir’e yıkıyorlar
Yapamadıkları hizmeti Büyükşehir’e yıkıyorlar
İmamoğlu: Gündüz bakımevleri kuracağız
İmamoğlu: Gündüz bakımevleri kuracağız

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ