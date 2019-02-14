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BTP Başkan adayı Kotil meydan okudu

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’na seslendi. Kotil, İstanbul için projelerini birlikte ekrana çıkıp tartışmaya davet etti.

BTP Başkan adayı Kotil meydan okudu

BAĞIMSIZ Türkiye Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’na seslendi. Kotil, İstanbul için projelerini birlikte ekrana çıkıp tartışmaya davet etti.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:29
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BTP Başkan adayı Kotil meydan okudu

İSTANBUL - BTP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Erol Mütercimler ile özel bir televizyon kanalında yayınlanan programa katıldı. Melen Çayı ve ucuz meyve sebze projelerini açıklayan Kotil, İstanbul’un sorunlarına dair konuştu. Çözüm yollarına da değinen Kotil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için rakiplerine de ortak yayın davetinde bulundu.

“YANDAŞA DEĞİL, VATANDAŞA HİZMET EDECEĞİZ”

İstanbul sorunlarının çözüm yollarını da açıklayan Kotil, "Melen Çayı 2050 yılında İstanbul'un su meselesini çözebilecek mi? İstanbullu ucuz patlıcanı domatesi nasıl yiyecek? Biz bütün projeleri ortaya koyuyoruz. Çözüm yollarını ortaya koyuyoruz. Sadece bu da değil, İstanbul'da yandaşa değil, vatandaşa nasıl hizmet yapılacağını ortaya koyuyoruz" dedi.

“MİLLİ EKONOMİ MODELİ’NİN BAKIŞ AÇISIYLA POLİTİKALARIMIZI BELİRLİYORUZ”

İstanbul Boğazı’nın altında 380 milyon kilometrekare akıntı olduğunu ifade eden Kotil, “İstanbul Boğazı’na falanca filanca partinin yetkilisi baktığı zaman buradan nasıl rant elde ederim diye düşünüyor. Çünkü öyle yetişmiş. Biz 30 yıl Milli Ekonomi Modeli’nin enerji politikasını anlayarak, o gözle yetiştik. Bu kaynaklar bizim diyerek yetiştik” dedi. Eski İGDAŞ Genel Müdürü Fuat Şengül’le ortaklaşa hareket ettiğini belirten Kotil, “İstanbul Boğazı’nın altından 5 bin megawatt elektrik elde edebiliriz.  Böylelikle İstanbul ucuza elektriği kullanır” dedi.

“BURADAN TÜM ADAYLARA SESLENİYORUM”

Aday Selim Kotil, rakipleri Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'na da ortak yayın daveti yaptı. Kotil, "Bu demokratik bir yarış. Ben de İBB Başkanlığına talibim; Ekrem İmamoğlu Bey de, Binali Yıldırım Bey de. Şimdi ben diyorum ki, İstanbul Türkiye'nin özetidir. Buyursunlar beraber ekrana çıkalım. Medeni insanlar olarak birbirimizi tebrik edelim, başarılar dileyelim arkasından da çözüm yollarımızı, gönlümüzde ve kafamızda nasıl bir İstanbul hayal ettiğimizi, neler yapacağımızı ortaya koyalım. Geçmiş yıllarda bu yapılırdı. Bu aynı zamanda bir demokrasi şenliği olur. Neden bunu yapmıyoruz? Ben buradan tüm adaylara sesleniyorum. Hiç kimsenin şahsıyla alıp veremediğim bir şey olamaz. Ben şahısları değil, çözümleri, projeleri konuşmak için çağrıda bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BAĞIMSIZ Türkiye PartisiSelim Kotil
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