Bozkurt'ta ilk anahtar teslimi Aralık'ta

ANKARA (DHA)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bozkurt'u yeniledik. 1 yılda TOKİ, İLBANK ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile sağlam ve güvenli bir ilçe kurduk. Aralık ayında ilk anahtarları teslim etmeye başlıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yapılan yenileme çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Kurum: Bozkurtta ilk anahtarları Aralıkta teslim etmeye başlıyoruz

Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "649 konut, 52 iş yeriyle sanayi sitesi, 123 dükkan, meydan, pazar yeri ve Millet Kıraathanesi... Bozkurt'u yeniledik. 1 yılda TOKİ, İLBANK ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile sağlam ve güvenli bir ilçe kurduk. Aralık ayında ilk anahtarları teslim etmeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

TOKİ İnşaat Mühendisi Mustafa Oğuz Avcı, yatay ve yöresel mimariye uygun konutlar inşa ettiklerini belirterek, "Bozkurt ilçesinde 649 adet konut, 123 adet dükkan, İlişi Mahallesi'nde 38 afet konutumuz bulunmaktadır. Çalışmalarda hep yatay ve yöresel mimariye uygun olarak gittik. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı içerisinde bundan sonra evlerinde oturabilirler" dedi.