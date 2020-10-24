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Borç yapılandırma teklifi Meclis'te kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda çeşitli kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi kabul edildi. Teklifle vergi borçları yeniden yapılandırılacak. Ayrıca, Kabul edilen teklifle Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine açık cezaevinde bulunan mahkumların izin süreleri Temmuz 2021'e kadar uzatılıyor.

24 Ekim 2020 Cumartesi 10:44
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Borç yapılandırma teklifi Meclis'te kabul edildi

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan 'İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi' TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçlar taksitlendirilecek. Peşin ödenirse, faiz yüzde 90 indirilecek. Ayrıca, vergi borçları yapılandırılarak, borçların 18 taksitle ödenmesine imkan tanınıyor. Borcunu peşin ödemek isteyenlere de indirim sağlanacak.

Teklif; vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, trafik, seçim, nüfus para cezaları, 'Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezalarını kapsıyor. Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da vergi yapılandırması kapsamında olacak.

YIL SONUNA KADAR MÜRACAAT EDİLEBİLECEK

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, 'Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar da yapılandırılacak. Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve maksimum 18 taksit yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizlerin yüzde 90'ı silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek. Sosyal güvenlik primleri idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırılabilecek.

MAHKUMLARIN İZİN SÜRESİ UZATILIYOR

Ayrıca, İl Özel İdareleri'ne olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırılabilecek. Kabul edilen teklifle Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine açık cezaevinde bulunan mahkumların izin süreleri Temmuz 2021'e kadar uzatılıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMMBütçe
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