Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103026
ALTIN
221.703
DOLAR
5.2142
STERLİN
6.7987
EURO
5.9818
Boşanmak istemeyen kocasının iş yerini yaktı
Boşanmak istemeyen kocasının iş yerini...
THY'nin özel şoförlü lüks araçlı transfer hizmeti 20 noktaya çıktı
THY'nin özel şoförlü lüks araçlı...
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 24...
Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular
Çöken çatının altında kalmaktan son...
İnşaat paravanları otomobilin üzerine devrildi 
İnşaat paravanları otomobilin üzerine devrildi 

Bizim zorla bir kentsel dönüşüm çalışmamız yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Hacı Harun Ekşi Camii'nin ibadete açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Allah korusun bir zelzele, bir deprem; bunun faturası bize çok ağır olur. Bütün mesele gönüllülük esasına dayalıdır. Kimseyi buradan kovmaya dayalı bir şey, kentsel dönüşümde, söz konusu değildir" dedi.

Bizim zorla bir kentsel dönüşüm çalışmamız yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Hacı Harun Ekşi Camii'nin ibadete açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Allah korusun bir zelzele, bir deprem; bunun faturası bize çok ağır olur. Bütün mesele gönüllülük esasına dayalıdır. Kimseyi buradan kovmaya dayalı bir şey, kentsel dönüşümde, söz konusu değildir" dedi.

01 Şubat 2019 Cuma 17:02
0 Okunma
Bizim zorla bir kentsel dönüşüm çalışmamız yok

İSTANBUL - Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde bulunan Hacı Harun Ekşi Camii'ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını burada kıldı. Erdoğan namazın ardından beraberindekilerle birlikte caminin resmi açılışı için törene katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, caminin yapılışında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Hani bizim bir kentsel dönüşüm tezimiz var ya. Malum buralar da kentsel dönüşüm kapsamı içinde olan yerler. Bizim zorla bir kentsel dönüşüm çalışmamız yok. Biz istiyoruz ki burada malum depremle ilgili bir sıkıntı var. Bütün mesele gönüllülük esasına dayalı olarak. Bazı müteahhitler diyormuş ki 'Ben yüzde 60'ını yüzde 70'ini alırım, ondan sonra da seni de kapıya koyarım.' Müteahhidin dediği geçerli değil ki. Siz Cumhurbaşkanının, bakanların, belediye başkanının dediğini dinlemiyorsunuz, müteahhidin dediğini dinliyorsunuz. Sen müteahhide evini vermeye mecbur değilsin. Böyle bir durumda muhtara, belediye başkanına durumu bildirin. Ben burada komşunuzum. Gelin bana bildirin. Böyle bir şey yapamayacaklarını görün. Bizim bütün derdimiz buraları en güzel şekle nasıl getirebiliriz" dedi.

“BİR ZELZELE OLURSA BUNUN FATURASI BİZE ÇOK AĞIR OLUR"

Kentsel dönüşüm alanında plan ve proje olmadığını söyleyen Erdoğan, “Allah göstermesin buralarda yarın bir gün bir deprem olursa ve bu depremden sonra hazmedemeyeceğimiz neticeler olursa ne yaparız o zaman. Kime ah edersiniz? Yine bana ah edersiniz. Niye? Bu binaları planlı bir şekilde dönüştürmedin diye. Allah korusun bir zelzele, bir deprem; bunun faturası bize çok ağır olur. Bütün mesele gönüllülük esasına dayalıdır. Kimseyi buradan kovmaya dayalı bir şey, kentsel dönüşümde, söz konusu değildir. Anlaşmak suretiyle; belediye başkanın arkadaşlarımızın aracı olması suretiyle veya bu konuda yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız devreye girmesi suretiyle biz bu adımları atarız. Asla vatandaşlarımızın mağdur olmasına fırsat vermeyiz. Müteahhit arkadaşlar da var burada kusura bakmasınlar ama müteahhitler kazansın diye böyle bir adımı atmayız" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, kurdele keserek Hacı Harun Ekşi Camii'nin açılışını yaptı. Erdoğan cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Beylerbeyi Sarayı'nda bulunan çalışma ofisine geçti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanÜsküdarKentsel Dönüşüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP'li Osmanağaoğlu: Soyer, Türk milletinden özür dilemeli
MHP'li Osmanağaoğlu: Soyer, Türk milletinden özür dilemeli
Bakan Çavuşoğlu: Adana mutabakatı işimize yarar
Bakan Çavuşoğlu: Adana mutabakatı işimize yarar
Sarıgül, DSP'nin Şişli Belediye Başkan adayı oldu
Sarıgül, DSP'nin Şişli Belediye Başkan adayı oldu
Mahir Ünal: Sadece AK Parti adayları tanıtılacak
Mahir Ünal: Sadece AK Parti adayları tanıtılacak
CHP, bu kararıyla herkesi incitti
CHP, bu kararıyla herkesi incitti
Bakan Selçuk'tan Temel Lise Açıklaması
Bakan Selçuk'tan Temel Lise Açıklaması
Binali Yıldırım: Adaylık başvurusu sonrası görevi bırakacağım
Binali Yıldırım: Adaylık başvurusu sonrası görevi bırakacağım
CHP Keşan İlçe Başkanı Yatıkçı, görevinden istifa etti
CHP Keşan İlçe Başkanı Yatıkçı, görevinden istifa etti
Akar: TSK, zamanı geldiğinde Münbiç'teki görevini yerine getirecek
Akar: TSK, zamanı geldiğinde Münbiç'teki görevini yerine getirecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ