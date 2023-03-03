Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Cleverly: Ukrayna, Rusya'ya karşı kazanana kadar desteklemeye devam edeceğiz

Yeni Delhi

Bakan Cleverly, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Cleverly, "Ukrayna, hükümetinizden savaş uçağı talebinde ısrarcı. Bu konudaki pozisyonunuzda değişiklik olacak mı? Pilotlara eğitim veriyor olmanız savaş uçağı desteği konusuna kapıyı kapatmadığınızı mı gösteriyor?" sorusuna Kiev yönetimine tanksavar füzeleri, ana muharebe tanklarının tedarik edildiği yanıtını verdi.

Ukraynalı pilotların gelecekte kendilerini savunmalarına yardımcı olmak amacıyla eğitildiğini dile getiren Cleverly, Ukrayna halkının "Rus güçlerine karşı ülkelerini cesurca savunduğu"nu söyledi.

Cleverly, "Kendilerini başarılı bir şekilde savunana kadar onları (Ukraynalıları) desteklemeye devam edeceğimizi söyledik." dedi.

İhtiyaçları konusunda Ukrayna ile iletişim halinde kalmaya devam edeceklerini vurgulayan Cleverly, uluslararası toplumdaki dostlarıyla iletişim halinde Kiev yönetiminin kendilerini savunmaları için ihtiyaç duyduğu ekipmanın yanı sıra enerji, su ve insani yardım ekipmanlarını temin edebilmelerini sağlayacaklarını belirtti.

Cleverly, "Kazanana kadar Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Kral Charles'ın siyasete dahli tartışması

Kuzey İrlanda bölgesi ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında ticareti düzenleyen Kuzey İrlanda Protokolü'nün kendi ülke toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini savunan İngiltere, AB ile protokolün değiştirilmesi için Windsor Çerçeve Anlaşması'nı imzalamıştı.

Cleverly, anlaşmayla ilgili olarak, Kuzey İrlanda Protokolü'nün İngiltere’nin bir bölümünün başka bir bölümüyle iş yapmasını çok zorlaştırdığını, Windsor Çerçeve Anlaşması’yla ise meselenin bir çözüme ulaştığını belirtti.

Uzun süredir devam eden sorunun çözülmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Cleverly, "İrlanda halkı için iyi bir haber. Ayrıca Avrupa Birliği ile ilişkimiz için de iyi bir haber olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Diğer taraftan anlaşmanın imza töreni için İngiltere'ye gelen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Von Der Leyen'in Kral Charles ile de görüşmesi ülkede bazı çevrelerin dikkatini çekmiş, geleneksel olarak siyaset dışı kalmış Kraliyet makamının politik konulara ilgi göstermeye başladığı iddiası dillendirilmişti.

Cleverly, "Şu an ülkenizde Windsor Çerçeve Anlaşması ve Von Der Leyen'in Kral Charles'la görüşmesi tartışılıyor. Sizce Kral Charles'ın görüşmesi, İngiliz siyasetinde daha etkin olacağı yönünde bir mesaj mı?" sorusu üzerine "Ursula von der Leyen, üst düzey ve uluslararası saygınlığa sahip biri ve ona misafirperverliğimizin bir göstergesi olarak Kral Charles ile tanışma fırsatını sağladık." dedi.

"Türkiye, İngiltere için önemli bir dost ve müttefik"

Cleverly, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli deprem haberlerini duyduğunda büyük üzüntüyle karşıladığını ve İngiltere’den hızlı şekilde arama kurtarma ekiplerinin gönderildiğini belirtti.

İnsani yardım malzemeleri, battaniye ve çadır gibi ihtiyaç maddelerini karşılamak için İngiltere'nin gönüllü hareket ettiğini söyleyen Cleverly, yaşanan felakette yaraların sarılması için destek vermeye devam edileceğini vurguladı.

"Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda İngiltere için önemli bir ortak, dost olacağını biliyoruz"

Cleverly, Türk dostlarıyla yakın çalışmanın yollarını bulmaya özen gösterdiklerini anlattı.

Türkiye ile İngiltere’nin kurduğu yakın ilişkilere değinen Cleverly, İngiltere’de yaşayan Türklerin İngiliz toplumuna ve ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi.

Cleverly, "Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda da Birleşik Krallık için önemli bir ortak, dost ve müttefik olacağını biliyoruz. Tabii ki Türk halkının geleneksel olarak birbirlerinin ülkelerini ziyaret etmelerini, belki de birbirlerinin ülkelerinde çalışmalarını ve birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlamak istiyoruz." dedi.

"G20 Toplantısı'nda çok sayıda ülkenin Türkiye’ye destek vermesi beni etkiledi"

Hindistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na da değinen Cleverly, toplantıda iklim değişikliği, enerji dönüşümü gibi pek çok konunun ele alındığını söyledi.

Cleverly, "Beni etkileyen şeylerden biri masanın etrafında birçok ülkenin depremde hayatını kaybeden Türk halkına başsağlığı dilemesi ve yakın dostum Türk Dışişleri Bakanı’na, Türk halkına destek vermesiydi." diye konuştu.