Binali Yıldırım: Zorlukları birlikte aşmaya bakacağız

BALIKESİR - BALIKESİR’de konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, dünyanın belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu söyledi. Yıldırım, “Belirsizlik olunca belirsizliğin yönetimi imkansız. O yüzden bu zor günleri daha çok birbirimizle dayanışma, daha çok birbirimizle empati yaparak birlikte zorlukları aşmaya bakacağız. Bunlar da gelip geçecek. Bu zorlukların da üstesinden geleceğiz. İhtiyacımız olan birbirimize olan sevgimiz, dayanışmamız" dedi.



AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu, açılışlar yaptı. Bigadiç ilçesinde, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri ve çok sayıda kişinin katıldığı törende Binali Yıldırım, Kızılay tarafından sürdürülen '81 İl, 81 Anaokulu Projesi' kapsamında yapımı tamamlanan Hatice Koç Kızılay Anaokulu'nun açılışını yaptı. Yıldırım, buradaki konuşmasında, "Bir zamanlar neyi konuşuyorduk? ‘Kız çocuklarımız okula gidemiyor’, ‘Okuma konusunda fırsat eşitliği tam sağlanmıyor’, ‘Kırsalda bazı yavrularımız eğitimden mahrum kalıyor’. Bugün bunlar geride kaldı. Elhamdülillah alfabe okuryazarlığımız hemen hemen tamamlandı ama şimdi artık dijital çağdayız. Şimdi bir de bilgisayar okuryazarlığı var. Bilgi toplumunun bir ferdi olmak artık bilgisayar okuryazarlığından geçiyor. Elhamdülillah, o da gençlerimiz sayesinde oluyor. Biz dijital göçmeniz, onlar dijital yerli. Bizi bu çağa taşıyacak olan da bizim yavrularımız. Şimdi okul öncesi eğitim çok önemli. O yüzden bu anaokulu ve buna benzer hizmetler çok anlamlı” dedi.



3-4 YAŞ ÇOCUKLARDA OKUL ÖNCESİ EĞİTİM HEDEFİ



5 yaşındaki çocukların yüzde 78'inin okul öncesi eğitim aldığını belirten Yıldırım, “Artık 3 yaş ve 4 yaş grubuna da okul öncesi eğitim vermek gerekiyor. Şu anda 3 yaş grubunda yüzde 14 seviyesindeyiz. Buradaki hedefimiz de yüzde 50’ye ulaşmak. 4 yaşında yüzde 35 seviyesindeyiz. Bu oranı da yüzde 70'lere ulaştırmak istiyoruz. Bunu nasıl başaracağız, 50 bin okulumuzda daha çok ana sınıfı açarak ama bunlar da yetmiyor. İşte biraz sonra değerli hayırseverimiz Hatice Koç hanımefendi ve ailesinin yaptırdığı bu ve buna benzer okulların sayısını artırarak bu hedefe biz de katkı sağlayacağız” diye konuştu.



‘YARIM GRAMLIK MİKROP DÜNYAYI DİZE GETİRİYOR’



İç ve dış politika, yatırımlar, eğitim ve koronavirüsün etkileri konularında da açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, şunları söyledi:



"Dünyanın düzeni değişti, ‘Çivisi çıktı’ derler ya hakikaten öyle. Bu bir kriz değil, bu bir belirsizlik. Krizi yönetmek mümkün; tedbir alırsınız, bir yangın, bir felaket, bir deprem. Nitekim İzmir'de geçen 30 Ekim'de deprem oldu. 117 vatandaşımızı kaybettik, 1 yıl içinde gidenleri geri getiremedik ama kalanların acısını dindirecek tedbirler aldık. Evlerini yaptık ve kendilerine teslim ettik. Seller oldu, yangınlar oldu, bunların hepsini yönetebildik ancak belirsizlik yönetilemez. Şu anda karşı karşıya olduğumuz şey sadece Türkiye değil, dünya olarak belirsizliktir. Belirsizlikle ilgili o kadar büyük sorunlar var ki ne kadar zengin olursanız olun, ne kadar güçlü ülke olursanız olun, topu topu yarım gramlık bir mikrop bütün dünyayı dize getiriyor. Bununla karşı karşıyayız. Yarının, 1 haftanın, 2 ayın, 6 ayın, 1 senenin bizi nereye götüreceğini de kimse bilmiyor. Asıl problem de burada başlıyor. Belirsizlik olunca belirsizliğin yönetimi imkansız. O yüzden bu zor günleri daha çok birbirimizle dayanışma, daha çok birbirimizle empati yaparak birlikte zorlukları aşmaya bakacağız. Bunlar da gelip geçecek. Bu zorlukların da üstesinden geleceğiz. İhtiyacımız olan birbirimize olan sevgimiz, dayanışmamız. Zorlukları paylaşarak azaltacağız, mutlulukları da paylaşarak artırarak yolumuza devam edeceğiz. Küresel olarak yaşanan bu zorlukları istismar etmeye kalkanlara ve buradan nemalanmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.”



'YOLLARI BÖLERİZ, TÜRKİYE’Yİ BÖLDÜRTMEYİZ’



"Bir Çin atasözü diyor ki eğer 1 yılı hedefliyorsan tohum ek, 10 yılı hedefliyorsan ağaç dik, eğer 100 yılları hedefliyorsan insan yetiştir" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:



"20 yıl boyunca Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde, liderliğinde memleketimizin her hizmeti götürdük, her insanımızın gönlüne dokunduk, gönlüne girmeye çalıştık, hayatını kolaylaştırmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Büyük sorunları, dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. 20 yılı dolu dolu geride bıraktık. Sadece hizmet yapmadık, ülkemizin bekasına kastedenlere göz açtırmadık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, yolları böldük sevenleri bir araya getirdik. Ülkeyi doğudan batıya, kuzeyden güneye birbirine yaklaştırdık ama bir şeye çok ama çok dikkat ettik. Dedik ki ‘Yolları böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz’. Onun için de her türlü bölücü örgüte karşı, PKK'ya karşı, FETÖ’ye karşı, DEAŞ’a karşı amansız mücadele ettik. İnsanımıza, ülkemize kastedenlere göz açtırmadık. Fırsat vermedik."



'ENGEL İNSANLARDA DEĞİL ZİHİNLERDE'



Dünyanın en büyük köprüleri, en uzun tünelleri ve şehir hastaneleri ile insanların sağlığına çok büyük katkılar yapıldığını kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:



“Ama beni en fazla heyecanlandıran proje, bu büyük projeler olmadı. Biraz sonra açılışını yapacağımız bu ana okulu gibi insana dokunan, insanı önceleyen projeler hep çok fazla duygulandıran projeler arasında yer aldı. Bugün ayrıca 'Dünya Engelliler Günü'. 1992'de Birleşmiş Milletler, bugünü 'Dünya Engelliler Günü' olarak kabul etti. Esasında engelli olmak bizim irademiz de bir şey değildir. Bugün sağlam olabiliriz ama yarına garantimiz yok. Dolayısıyla her birey bir engelli adayıdır. Ülkemizde 10 milyon civarında engelli vatandaşımız var. Bütün dünya nüfusunun yüzde 15'i de engelli. Sayı olarak 1,5 milyara yakın insan var. Tabi engellilerle ilgili maalesef ülkemizde yanlış bir anlayış vardı. Ben çocukluk yıllarımdan hatırlıyorum bayramlarda köyümüzde ev ev ziyaret yapardık. Bir ev vardı. Komşumuzun evine girdiğimizde kapalı bir kapı vardı. Oraya gittik mi bizi ‘Aman aman oraya gitme, sakın kapıyı açma’ derlerdi. Yıllar sonra öğrendik ki bir engelli evladı var, insanların görmesini istemiyor. O günlerden bugün ulaşımda, iletişimde, hayatın her yerinde yer alan engellilerimiz var. Engelli milletvekillerimiz var, engelli bürokratlarımız var, engelli siyasetçilerimiz var ve nihayet geçtiğimiz hafta yaptığımız düzenlemeyle artık hakim, savcı gibi görevlere de engelli vatandaşlarımız gelebilecek. Onların önündeki engeller de kalktı. Esasında engel insanlarda değil zihinlerdedir. Zihinlerimizdeki engelleri aşarsak önümüzde hiçbir engel kalmayacak.”



'TÜRKİYE AĞABEYLİK YAPIYOR'



Türkiye’nin büyük ülke olduğunu, büyük sınavlardan geçtiğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:



“20 yıldır başımıza gelmeyen iş kalmadı. En son 15 Temmuz gibi bir alçak ihanetle karşı karşıya kaldık ama milletimizin feraseti, liderimizin kararlılığıyla Cumhurbaşkanı'mızın da iradesiyle bu belayı da defettik. Sadece ülkemiz için değil bölgemiz için de iddiamız var. Etrafımızda yaşayan, Türk dünyasında 170 milyon insan var. Bu insanlara Türkiye ağabeylik yapıyor. Bu insanlara Türkiye sadece tecrübesiyle kaynaklarıyla sadece Orta Doğu'ya, Balkanlar'a, Kafkaslara, Orta Asya'ya dayanışma ile bölgenin topyekun kalkınması, refahı olmadan hiçbir ülke güvenli değildir. Biz bunu Suriye'de görüyoruz. Irak'ta görüyoruz. İşte oralardaki sorundan 'Bana ne' demeye şansımız yok, böyle bir lüksümüz yok. Eğer orada her şey yerli yerinde olsa biz daha çok enerjimizi geleceğe, daha çok yatırıma ayırırız ama güvenlik bazen bütün konuların önüne geçmiş oluyor. O bakımdan ülkemizle ilgili bu belirsizlik sona erdiğinde çok değerli fırsatların da olduğunu bilmenizi istiyorum çünkü bölgemiz, ülkemiz dünyanın merkezindedir. 3 saatlik bir uçuşla 56 ülkeye ulaşırız ve 35 trilyon dolarlık büyük bir ekonomiye hitap ediyoruz. Bugün ihracatımız Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırıyorsa bu bir tesadüf değildir. Bu dünyada yaşanan bu krizlerden dolayı dengesi kaybolan tedarik sisteminde Türkiye'nin dimdik ayakta kalması sebebiyledir. O yüzden de bizim amacımız sadece ülkemizin ihtiyaçlarını görmek değil, aynı zamanda ihtiyacı olan birçok ülkeye de yardım elini uzatmaktır. Bunu pandemi sürecinde en iyi şekilde yaptık. 156 ülkeye yardım eli uzattık.”



Binali Yıldırım, daha sonra ana sınıfı öğrencileri ve protokol üyeleriyle birlikte hayırsever Hatice Koç ve ailesi tarafından yaptırılan ‘Hatice Koç Kızılay Anaokulu’nun açılış kurdelesini kesti. Anaokulunu gezen Yıldırım, öğrencilerle sohbet ederek, hediyeler dağıttı. Cuma namazını Bigadiç ilçesindeki camide kılan Yıldırım, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen '3 Aralık Dünya Engelliler Günü Toplumsal Farkındalık' programına katıldı.