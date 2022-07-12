SİVAS - AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, "Önümüzdeki sene 3 tane bayramımız var. Birinci bayramımız, Ramazan Bayramı. Üçüncü bayramımız, Kurban Bayramı. İkisinin arasında da bir bayram daha var; Cumhurbaşkanı'mızı Allah'ın izniyle rekor oyla tekrar başımıza getireceğiz, cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz" dedi.



AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, partisinin Sivas İl Teşkilatı'nca düzenlenen bayramlaşma programı için kente geldi. Buruciye Medresesi'ndeki programa Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk, Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ile partililer katıldı.



'DOĞDUĞUMUZ BÖLGELERİ ASLA İHMAL ETMEYELİM'



Burada partililerin Kurban Bayramı'nı kutlayan Yıldırım, "Bayramlar; kardeşliğin, dostluğun zirveye ulaştığı, dargınlıkların, küslüklerin ortadan kalktığı müstesna günler. İmkanımız olan vatandaşlarımız gibi kurbanımızı kestik, akrabalar başta olmak üzere ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Uzak diyarlardan, gurbetten gelen hemşehrilerimiz memleketine gelip sıla-ı rahim yaptı. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öptük. Güzel hatıralarımızın olduğu bu toprakları, daima canlı tutmak hepimizin görevidir. Nerede olursak olalım doğduğumuz bölgeleri, illeri, köylerimizi asla ihmal etmeyelim. Ben de düzenli olarak bayramlarda sık sık Erzincan'a ve doğduğum Sivas'a gelirim ve hemşehrilerimle hasret gideririm. Buralar adeta bizim enerji depoladığımız yerler haline geldi" dedi.



'GELECEĞE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYECEĞİZ'



Zor bir coğrafyada mücadele verdiklerini hatırlatan Yıldırım, "Ülkemiz, İbn-i Haldun'un dediği gibi zor bir coğrafya. Coğrafya bizim kaderimiz. O halde bu kaderle birlikte zorlukların üstesinden gelmek zorundayız. Bunun yolu da birlikten, beraberlikten, kardeşlikten geçiyor. İçeride ve dışarıda memleketimiz üzerinde plan yapanlara karşı inadına birliğimizi, beraberliğimizi gözümüz gibi koruyacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız. Ay yıldızlı bayrağımızın altında hür ve bağımsız olarak gelecek yıllara emin adımlarla yürüyeceğiz. Cumhuriyeti kuran şehir, Türkiye'nin geleceğinin de bugününün de teminatıdır. Bu şehrin adı, Sivas'tır. Bu şehrin insanları yiğidolardır. Yiğit insanlardır. Sivasspor'u da tebrik ediyorum. Türkiye Kupası'nı da kazanarak şehrimize çok büyük bir başarıyı armağan etmiştir" diye konuştu.



'REKOR OY İLE TEKRAR BAŞIMIZA GETİRECEĞİZ'



2023'te yapılacak seçimlere de değinen Yıldırım şöyle devam etti:



"Önümüzdeki sene 3 tane bayramımız var. Birinci bayramımız, Ramazan Bayramı. Üçüncü bayramımız, Kurban Bayramı. İkisinin arasında da bir bayram daha var; Cumhurbaşkanı'mızı Allah'ın izniyle rekor oyla tekrar başımıza getireceğiz, cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Sivas, 2023'te yeni rekora var mı, hazır mı? Allah sizleri daim etsin. Birlik, beraberliğimizi bozanlara fırsat vermesin. Milletçe huzur içinde, sağlıkla bayramlara eriştirmeyi Rabbi'm nasip eylesin. Bu vatanı bize emanet eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize Allah'tan hayırlı uzun ömürler diliyorum."



'CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILINA İLERLİYORUZ'



15 Temmuz darbe kalkışmasının yıl dönümünü de hatırlatan Yıldırım, "Cuma günü 15 Temmuz. 15 Temmuz, ikinci İstiklal mücadelemizin adıdır. O gece bu ülkenin başbakanını, bu ülkenin cumhurbaşkanını öldürmeye kalkıştılar. Milletimizin bayrağını indirmeye, ezanlarını dindirmeye çalıştılar. Ama Sivas'ın yiğidoları, 84 milyon vatan evladı; bu alçak kalkışmaya, FETÖ teröristlerine karşı amansız bir mücadele verdi ve bugün elhamdülillah alnımız ak, başımız dik olarak daima ileri, yeni hedeflere, cumhuriyetin 100'üncü yılına emin adımlarla ilerliyoruz. Daha güçlü olacağız, daha güzel günleri birlikte yaşayacağız. Yaşadığımız bu sıkıntıların farkındayız. Bugüne kadar bir çok badireyi aşa aşa geldik, bunu da inşallah aşacağız" ifadelerini kullandı.