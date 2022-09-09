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Binali Yıldırım: İzmir'in kurtuluşu ülkemiz adına bir semboldür

09 Eylül 2022 Cuma 15:39
Binali Yıldırım: İzmir'in kurtuluşu ülkemiz adına bir semboldür

İZMİR - AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "19 Mayıs'ta başlayan istiklal mücadelesi, 9 Eylül'de son buldu. Bazıları bu 100'üncü yıl zaferini küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalışsa da barış günü gibi tanımlamalar getirmeye çalışsa da İzmir'in kurtuluşu ülkemiz adına semboldür" dedi.

Binali Yıldırım, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde kente geldi. Yıldırım, yapımı süren İzmir İktisat Kongresi inşaat alanını ziyaret etti. Yıldırım'a, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Necip Nasır, Cemal Bekle ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli eşlik etti. İnşaat alanını gezdikten sonra gazetecilere açıklama yapan Binali Yıldırım, "Bugün 9 Eylül. Güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtarılmasının 100'üncü yılı. Aslında İzmir'in işgali, Türkiye'nin Anadolu topraklarının işgali anlamına geliyordu. 15 Mayıs'ta işgalden sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul'dan Samsun'a kurtuluş hareketini başlatmak için gitmişti. 19 Mayıs'ta başlayan İstiklal Mücadelesi, 9 Eylül'de son buldu. Zaferimizin 100'üncü yılı kutlu olsun. Bazıları bu 100'üncü yıl zaferini küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalışsa da barış günü gibi tanımlamalar getirmeye çalışsa da İzmir'in kurtuluşu ülkemiz adına semboldür. Anadolu topraklarının Yunan palikaryasından ve itilaf kuvvetlerinden tamamen temizlenmesi anlamına gelir" dedi.

'ASLINA UYGUN OLARAK EN GÜZEL ŞEKİLDE İNŞA EDİLECEK'

İktisat Kongresi ile yeni bir yüzyılın muhasebesinin yapılacağını, gelecek yüzyılın hedeflerinin ortaya konacağını belirten Yıldırım, "İzmir'in farklı bir özelliği daha var; İzmir, Cumhuriyet kurulmadan önce genç cumhuriyetin iktisadi politikalarının belirlendiği bir şehir olmuştur. İzmir'in kurtuluşundan hemen sonra çalışmalar Atatürk'ün talimatıyla başlamış, 17 Şubat- 4 Mart tarihleri arasında 1'inci İktisat Kongresi gerçekleşmiştir. 3 bine yakın Anadolu'nun her tarafından gelen katılımcıların iştiraki ile Türkiye'nin bugünkü iktisadi politikalarının temeli burada atılmıştır. Burada bina yok. Niye yok? 1979'da dönemin belediye başkanı yıkmış. İki bina şeklinde olan bu bölgeyi aslına uygun olarak önümüzdeki 17 Şubat'a kadar, en güzel şekilde yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile 100'üncü yılında iktisat kongresini burada toplayacağız. İki parselden oluşan bu yapının ortasından bir yol geçiyor. Yol aynı şekilde muhafaza edilecek. Daha önce park haline gelen sağ taraftaki küçük parsel aslına uygun olarak yapılacak" diye konuştu.

'VAZİFEMİZİ YERİNE GETİRECEĞİZ'

Binanın tamamen dönemin mimari planları esas alınarak inşa edileceğini ifade eden Yıldırım, "Böylece hem tarihi ihya etmiş olacağız hem de tarihi ve kültür değeri olan bu binayı hayata kazandırmış olacağız. 100'üncü yılında Cumhuriyeti'mizin iktisat kongresini yurt içinden ve dışından uzmanların katılımıyla gerçekleştirmiş olacağız. Böylece ecdadımıza, bu ülkeyi bize emanet eden şehit, gazi ve devlet büyüklerimize vazifemizi yerine getireceğiz. Bu kısım, özel mülkiyetti. Buranın önce mülkiyet sorunun çözülmesi gerekiyordu. Sayın Vali'miz hak sahipleriyle konuşarak, dostane bir çözüm üretti. Mülk sahibinin hakkı, 28 milyon ödenerek kamulaştırma gerçekleştirildi. Geri kalan kısım da yapılan ihaleyle 83 milyon civarında yükleniciye teslim edildi. Yüklenicinin 5 ay süresi var. Bu zamana karşı bir yarıştır" dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise "İzmir İktisat Kongresi'ni inşa edeceğimiz alan, henüz cumhuriyet ilan edilmeden 17 Şubat 1922'de yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin iktisat politikalarının belirlendiği alan. 1979'da yıkılmıştı. Şimdiyse 14 Nisan itibarıyla mülkiyetimize geçti. Burada İktisat Kongresi'nin 100'üncü yılına Cumhuriyet'in ilk yüzyılını değerlendireceğimiz ve ikinci yüzyılına ilişkin projeksiyonu yapacağımız İktisat Kongresi'ni gerçekleştireceğiz" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
K Parti Genel Başkanvekili Ve İzmir Milletvekili Binali YıldırımİZMİRİN KURTULUŞU
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