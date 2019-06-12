Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92674
ALTIN
248.137
DOLAR
5.7852
STERLİN
7.3604
EURO
6.5473
FERDİ BOZDUMAN'DAN AÇIKLAMA: UZAYLILAR KESİN VAR VE İNSANLARI ETKİLİYOR
FERDİ BOZDUMAN'DAN AÇIKLAMA: UZAYLILAR KESİN...
Galatasaray'ın borcu açıklandı
Galatasaray'ın borcu açıklandı
AŞKIN MANKEN GİBİ...
AŞKIN MANKEN GİBİ...
Cansu Koç ‘SEN BENİMSİN, BENDE SENİN’ dedi...
Cansu Koç ‘SEN BENİMSİN, BENDE SENİN’...
İSTANBUL BOĞAZINDA DENİZ’Lİ GECELER
İSTANBUL BOĞAZINDA DENİZ’Lİ GECELER

Binali Yıldırım havalimanı taksisinin direksiyonuna geçti

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binasının açılışını yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, programın ardından duraktaki bir taksinin direksiyonuna geçti ve yolcu terminal binasına kadar aracı kullandı. Açılışının ardından ilk kez gezdiği İstanbul Havalimanı ile ilgili duygularını paylaşan Yıldırım, "Çok büyük zorluklar yaşadık ama hamdolsun bugün ülkemizin yüz akı; hem de ülkemizin marka şehri İstanbul'da bu havalimanına sahip olmayı rabbim bizlere nasip eyledi" dedi.

Binali Yıldırım havalimanı taksisinin direksiyonuna geçti

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binasının açılışını yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, programın ardından duraktaki bir taksinin direksiyonuna geçti ve yolcu terminal binasına kadar aracı kullandı. Açılışının ardından ilk kez gezdiği İstanbul Havalimanı ile ilgili duygularını paylaşan Yıldırım, "Çok büyük zorluklar yaşadık ama hamdolsun bugün ülkemizin yüz akı; hem de ülkemizin marka şehri İstanbul'da bu havalimanına sahip olmayı rabbim bizlere nasip eyledi" dedi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:19
6 Okunma
Binali Yıldırım havalimanı taksisinin direksiyonuna geçti

İSTANBUL - Binali Yıldırım, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binasının açılışını yaptı. Burada taksicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, açılış sonrası duraktaki bir taksiye bindi ve direksiyona geçti. Yanına İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can'ı da alan Yıldırım, aracı, yaklaşık 4 kilometre mesafedeki iç ve dış hat terminal binasına kadar kullandı. Terminal girişinde İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ve havalimanı yöneticileri tarafından karşılandı. 

Burada basın mensuplarına kısa bir konuşma yapan Binali Yıldırım, açılışın ardından ilk kez gezdiği İstanbul Havalimanı'nın gezmenin çok özel bir duygu olduğunu dile getirdi. 

"ZAMAN ZAMAN KARAMSARLIK YAŞADIĞIM DÖNEMLER OLDU"

Yıldırım, "Buranın başlamadan önceki halini biliyorum. Şöyle uzaktan baktım, 'burası nasıl dünyanın en büyük havalimanı olacak?' diye zaman zaman karamsarlık yaşadığım dönemler oldu. Çok büyük zorluklar yaşadık ama hamdolsun bugün ülkemizin yüz akı havalimanına hem de ülkemizin marka şehri İstanbul'da bu havalimanına sahip olmayı rabbim bizlere nasip eyledi. Ülkemize milletimize hayırlı olsun. Açılışta gelmiştim şimdi de ilk defa gezeceğim. Çok kısa sürede bütün operasyonu sıfır hata ile gerçekleştiren Türk Hava Yolları'na Devlet Hava Meydanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. 

Daha sonra beraberindekilerle terminal içinde bir süre gezinen Yıldırım, yolcular ve personelin ilgisiyle karşılaştı. Yıldırım, yanına gelen bir personelin babasıyla cep telefonundan görüntülü kısa bir konuşma yaptı. Zaman zaman yolcularla da sohbet eden Binali Yıldırım, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. 

Günün anısına havalimanı yöneticileriyle fotoğraf çektiren Yıldırım, yaklaşık 45 dakika süren gezisinin ardından havalimanından ayrıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Havalimanı Taksiciler KooperatifiBinali Yıldırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı
İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı
Kılıçdaroğlu Kağıthane'de konuştu
Kılıçdaroğlu Kağıthane'de konuştu
Dışişleri: Hollanda Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen kararları reddediyoruz
Dışişleri: Hollanda Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen kararları reddediyoruz
Karamollaoğlu'ndan pasaport açıklaması
Karamollaoğlu'ndan pasaport açıklaması
Binali Yıldırım: Diğer konular bizim ittifakımıza zarar veremez
Binali Yıldırım: Diğer konular bizim ittifakımıza zarar veremez
CHP'li Öztrak: Su akarken kovayı doldurmadılar
CHP'li Öztrak: Su akarken kovayı doldurmadılar
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu pazar günü ortak yayına çıkacak
Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu pazar günü ortak yayına çıkacak
Türkiye'den İzlanda'ya nota
Türkiye'den İzlanda'ya nota
AK Parti ve CHP'den İstanbul'da ortak basın toplantısı
AK Parti ve CHP'den İstanbul'da ortak basın toplantısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans