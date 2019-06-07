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Binali Yıldırım, Diyarbakır'da konuştu: İstanbul'un size ihtiyacı var

Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi.

Binali Yıldırım, Diyarbakır'da konuştu: İstanbul'un size ihtiyacı var

Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi.

07 Haziran 2019 Cuma 09:19
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Binali Yıldırım, Diyarbakır'da konuştu: İstanbul'un size ihtiyacı var

DİYARBAKIR

Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Binali Yıldırım, Diyarbakır'da partililerle bir araya geldiği buluşmada, "Diyarbakır'a bayram için gelen bütün hemşehrilerimizin bayram bitince İstanbul'a dönmeleri önemli. Çünkü Diyarbakırlılar, sevgili hemşehrilerim İstanbul'un size ihtiyacı var. 23 Haziran'da bu işi bitiriyor muyuz? Yarım kalan hesabı görüyor muyuz?" dedi.

AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Yıldırım, burada partililere seslendi. Konuşmasına Kürtçe, "Nasılsınız? İyi günler. Bayramınız kutlu olsun. Günümüz mübarek, geleceğimiz aydınlık olsun" diyerek başlayan Yıldırım, Ramazan Bayramı'nda Diyarbakırlılarla buluşmaktan bahtiyarlık duyduğunu söyledi. 

'6-8 EKİM OLAYLARI DİYARBAKIR'IN TARİHİNDE KARA BİR LEKEDİR'

Yıldırım, Diyarbakır'da geçen yıllarda yaşanan terör olaylarına da değinerek, terörün, milletin kardeşliğine zarar verdiğini ifade ederek, "Maalesef bölücü PKK terör örgütü buraları yaktı, yıktı, çukurlar kazdı. Birçok insanımız hayatını kaybetti. Birçok güvenlik gücümüz Mehmetçiğimiz, polisimiz, güvenlik korucumuz şehit oldu. 6-8 Ekim olayları da Diyarbakır'ın tarihinde kara bir lekedir. O gün insanları kışkırtan, sokağa çıkaran, masum insanların hayatının yok olmasına sebep olanlar aslında sadece Diyarbakır'a değil milletin kardeşliğine de çok büyük zarar verdiler" dedi.

'İSTANBUL'DA 250 BİN DİYARBAKIRLI VAR' 

İstanbul'da 250 bin Diyarbakırlı'nın yaşadığına dikkat çeken Yıldırım, "İstanbul denilince Türkiye, Diyarbakır, Van, Siirt, Elazığ, Malatya, Batman, Mardin, Adıyaman, Şırnak, Hakkari akla gelir. Velhasıl Diyarbakır denilince Edirne, Hatay, Antalya, Sinop, Kastamonu, Zonguldak, 80 vilayet akla gelir. İstanbul Türkiye'nin özetidir. 250 bin civarında Diyarbakır doğumlu kardeşimiz İstanbul'da yaşıyor, dünya şehri İstanbul'da oturuyor" diye konuştu.

Yıldırım, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı da vererek, şöyle konuştu: 

"Topraklarımıza gözümüz gibi bakacak mıyız Diyarbakır? Bu topraklarda biz et ve kemik gibiyiz. Asırlardır bir ve beraber yaşadık. Sevinçte de tasada da bir olduk. Ama hiçbir zaman bu ülke ve topraklar üzerinde operasyon yapanlara kalkanlara prim ve yol vermedik. Bunu da en güzel şekilde Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Doğu ve Güneydoğu illeri yaptı. İstiklal mücadelesini başlatırken, Ankara'da Büyük Millet Meclisini toplayan Gazi Mustafa Atatürk'ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da Lazistan mebusu da vardı. Anadolu'nun her tarafından temsilci vardı. Onun için bizi birbirimizden ayırmaya çalışanlara, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere asla prim vermeyeceğiz. İnadına bir, beraber, iri, diri kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız inşallah. Bu topraklar hepimize yeter. Bu güzel ülke hepimize yeter. Paylaşacak o kadar şeyimiz var ki ayrışacak hiçbir şeyimiz yok."

'İSTANBUL'UN SİZE İHTİYACI VAR'

Yıldırım, İstanbul'da yaşayan Diyarbakırlılar'dan desteğini isteyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"23 Haziran'a hazır mıyız? Diyarbakır'a bayram için gelen bütün hemşehrilerimizin bayram bitince İstanbul'a dönmeleri önemli. Çünkü Diyarbakırlılar, sevgili hemşehrilerim İstanbul'un size ihtiyacı var. İstanbul'da buluşuyor muyuz? 23 Haziran'da bu işi bitiriyor muyuz? Yarım kalan hesabı görüyor muyuz? Allah sizden razı olsun." 

TARİHİ SUR İLÇESİNİ GEZDİ

AK Parti'deki bayramlaşma programının ardından Yıldırım, tarihi Sur ilçesini gezdi. Gazi Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Yıldırım'a Diyarbakırlılar yoğun ilgi gösterdi. Gördüğü yoğun ilgiden dolayı teşekkürlerini ileten Yıldırım, gezisi sırasında kendisini takip eden gazetecilere meyan şerbeti ikram etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımİstanbulAdayAK PartiDiyarbakır
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