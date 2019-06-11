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Binali Yıldırım: Diğer konular bizim ittifakımıza zarar veremez

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında İSTOÇ esnafıyla buluşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Binali Yıldırım: Diğer konular bizim ittifakımıza zarar veremez

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında İSTOÇ esnafıyla buluşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

11 Haziran 2019 Salı 11:55
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Binali Yıldırım: Diğer konular bizim ittifakımıza zarar veremez

İSTANBUL - Bir basın mensubunun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün attığı tweetleri hatırlatması üzerine, "Sayın Bahçeli mitili İstanbul'a attı. 23'üne kadar da Cumhur İttifakı adayı için tüm teşkilatıyla çalışmaya devam ediyorlar. Onun dışında herhangi bir faaliyeti yok. Diğer konular hiçbir şekilde bizim ittifakımıza zarar veremez" dedi.

Yıldırım, Diyarbakır ziyaretinde kullandığı "Kürdistan" ifadesi ile ilgili soru üzerine, "Bu konuyla ilgili herhangi bir yorum yapma ihtiyacı duymuyorum. Cumhuriyet kurulmadan önce bölgelerde, Osmanlı topraklarında her türlü etnik gruba sahip temsilciler vardı. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün bu temsilcileri bir araya getirerek işgal altındaki Anadolu topraklarının bağımsızlığını kazanması için büyük bir mücadele başlattı. Olay bu" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Binail YıldırımİSTOÇEsnaf
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