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Binali Yıldırım'dan Ayasofya açıklaması

Eski TBMM Başkanı, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ümraniye Millet Bahçesi'nde gençlerle buluşarak sabah yürüyüşü yaptı. Yıldırım, "Bugün Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması bütün halkımız için ve bütün İslam alemi için önemli bir karardır" dedi.

24 Temmuz 2020 Cuma 09:57
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Binali Yıldırım'dan Ayasofya açıklaması
İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve sporcu gençlerle bir araya gelerek Ümraniye Millet Bahçesi'nde yürüyüş yaptı. Binali Yıldırım, Ayasofya ile ilgili önemli mesajlar verdi.

Yıldırım, "Önemli bir gün, tarihi bir gün. 86 yıl sonra Ayasofya tekrar cami olarak ilk Cuma ile açılmış olacak. İnşallah ben de gideceğim. Ayasofya'nın bir buçuk asırlık geçmişi var. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedince ilk Cuma namazını hocası Akşemsettin kıldırdı. 500 yıl boyunca İstanbul'da cami olarak hizmet verdi. 2. Dünya Savaşı öncesi bölgemiz üzerinde ciddi hesaplar ortaya çıktı. Hristiyan batı dünyasını bir anlamda sakinleştirmek, bağımsızlığımızı elde ettiğimiz toprakları tekrar riske atmamak adına o günün şartlarında Ortodoks dünyasına bir mesaj anlamında müze yapılmıştı" şeklinde konuştu. 

Yıldırım, "Bizim gençlik yıllarımızın en önemli sloganıdır. 'Zincirler kırılacak Ayasofya açılacak' diye. Bugün Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması bütün halkımız için ve bütün İslam alemi için önemli bir karardır. Tabi burada şunu söylemekte fayda var. Her ne kadar Ayasofya cami olarak hizmet verecek olsa da, Ayasofya'nın iki ayrı inancı, medeniyeti temsil etmesi dolayısı ile diğer inançlara olan değerleri de muhafaza etmesi önemsenmektedir. Buraya gelen Ortodoks dünyasından ziyaretçiler, camide herhangi bir sıkıntı yaşanmadan onlar da ziyaretlerini yapacaklardır" diye konuştu.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise, "Bu mübarek günde Ümraniye'de gençlerle bir araya geldik. Sayın Binali beyin bu güzel günde Ümraniye'ye gelmesi anlamlı. Buradan da hep beraber Ayasofya'ya Cuma namazını kılmaya gideceğiz." dedi. Binali Yıldırım ile Belediye Başkanı İsmet Yıldırım gençler ile kahvaltı yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımAyasofya
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