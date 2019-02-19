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Binali Yıldırım: "Daha çok dinleyip daha az konuşacağız"

Binali Yıldırım hızlı tren ile geldiği İstanbul'da açıklama yaptı

Binali Yıldırım: "Daha çok dinleyip daha az konuşacağız"

Binali Yıldırım hızlı tren ile geldiği İstanbul'da açıklama yaptı

19 Şubat 2019 Salı 16:25
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Binali Yıldırım: "Daha çok dinleyip daha az konuşacağız"

İSTANBUL - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,  Yüksek Hızlı Trenle geldiği Pendik'te açıklamalarda bulundu. Eşi Semiha Yıldırım'la birlikte geldiği İstanbul'da basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yıldırım " Dün itibariyle yürütmekte olduğum Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından malum 31 Mart'ta yapılacak seçimler dolayısıyla -adaylığımız bugün resmiyet kazandı- ayrıldık. Ve Bismillah deyip; Eyüpsultan'dan bugün çalışmaları başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin. Tabii kalan 39 gün içerisinde bütün ilçelerimizi ziyaret edeceğiz. Daha çok dinleyip daha az konuşacağız. Ben 15-16 yıldır hep öyle yapıyorum. Yavaş konuşurum ama adım gibi iş yaparım" dedi. 


YOLCULUK GAYET RAHAT KEYİFLİ BİR YOLCULUK OLDU

Yüksek Hızlı Trenle yolculuğun rahat ve keyifli olduğunu belirten Yıdlırım, "Yolculuk gayet rahat keyifli bir yolculuk oldu. Tabii biz yaptık. Bunun yapımında ben her ay bu hat boyunca mutlaka incelemelerde bulundum. Çalışmaları bizzat takip ettim. Bu büyük bir proje. Kolay olmadı. Ama insanların seyahat ederken yüzündeki mutluluğu görmek bütün yorgunluğa değiyor" ifadelerini kullandı.  


"GENÇLERİ HAYATIN İÇİNDE DAHA FAZLA GÖRMEK İSTİYORUZ"

“Ankara'dan İstanbul'a yüksek hızlı trenle geldiniz. İstanbul'dan yola devam mesajı mıydı?" sorusuna Yıldırım, şu yanıtı verdi:
 

"Gelmemiz gereken yere geldik. Dünya şehri İstanbul'a geldik. İstanbul'dan yolculuğumuz başlamıştı Ankara'ya. Şimdi tekrar bizi biz yapan çocuk yaşta geldiğimiz bu şehir bize her şeyi verdi. Bakan olduk. Başbakan olduk. Meclis başkanlığı yapmak da nasip oldu. Şimdi de bizi buralara getiren İstanbul'a borcumuzu ödemek için, şehrin belediye başkanı olmak için İstanbul'dayız. İstanbulluların desteği ile bu göreve de gelirsek ne yapacağımızı biliyoruz. Çünkü 15 yıllık arkada çok kıymetli tecrübelerimiz var. Altyapı, trafik, ulaşım… Bunlar zaten olacak. İstanbul'un daha fazla yeşil alana ihtiyacı var. İstanbul'un daha fazla otoparka ihtiyacı var. Bunları biliyoruz.  Bunlar bizim işimiz. Bundan daha önemlisi gençler. İstanbul'da dört milyona yakın genç var. Gençleri hayatın içinde daha fazla görmek istiyoruz. Gençler bizim geleceğimiz. Dolayısıyla gençlerle birçok ortak proje yapacağız. Çünkü bilgi iletişim teknolojilerine gençler çok daha hakim. Biz onların bu özelliklerinden çok daha fazla yararlanmak istiyoruz. Kadınların İstanbul yönetiminde daha fazla yer almasını istiyoruz. Kadınlarımızın hayata katılmalarını daha çok önemsiyoruz. İstanbul'u İstanbullularla beraber yöneteceğiz. Gelecek kuşaklara bırakmayı birlikte başaracağız."
 

1994'ten beri İstanbul'u yönettiklerini belirten Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığından beri, biz yönetiyoruz. Ve geride kalan 25 yılı iyisi ile kötüsü ile bütün sorumluluğu bize ait. Bu sorumluluğu da biliyoruz. 1994'te çöplerin alınmadığını suların akmadığını, hava kirliliğinin, had safhaya ulaştığı İstanbul vardı. Ama z kuşağı bunu bilmiyor. Zannediyor ki İstanbul böyleydi. Tabii zaman değişiyor. İhtiyaçlar değişiyor" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımHızlı Trenİstanbul
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