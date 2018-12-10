Binali Yıldırım aday olursa görevini bırakmasına gerek yok

ANKARA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "(Binali Yıldırım) Aday olursa Meclis Başkanlığı görevini bırakmasına gerek yok." ifadelerini kullandı.
AA
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "(Binali Yıldırım) Aday olursa Meclis Başkanlığı görevini bırakmasına gerek yok." dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "(Binali Yıldırım) Aday olursa Meclis Başkanlığı görevini bırakmasına gerek yok." dedi.
ANKARA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "(Binali Yıldırım) Aday olursa Meclis Başkanlığı görevini bırakmasına gerek yok." ifadelerini kullandı.
AA