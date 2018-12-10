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Binali Yıldırım aday olursa görevini bırakmasına gerek yok

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "(Binali Yıldırım) Aday olursa Meclis Başkanlığı görevini bırakmasına gerek yok." dedi.

Binali Yıldırım aday olursa görevini bırakmasına gerek yok

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "(Binali Yıldırım) Aday olursa Meclis Başkanlığı görevini bırakmasına gerek yok." dedi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:06
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Binali Yıldırım aday olursa görevini bırakmasına gerek yok

ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "(Binali Yıldırım) Aday olursa Meclis Başkanlığı görevini bırakmasına gerek yok." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MHP Genel Başkanı BahçeliBinali Yıldırım
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