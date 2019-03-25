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Binali - Semiha Yıldırım çifti Gebze-Halkalı treninde

Cumhur İttifakı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün Yenikapı'da düzenlenen Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi'nden Tuzla’ya dönerken eşi Semiha Yıldırım ile birlikte geçtiğimiz günlerde faaliyete başlayan Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nı kullandı. Yol boyunca vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, metro hatları ve toplu taşımanın artmasıyla İstanbul trafiğinin rahatlayacağını ifade etti.

Binali - Semiha Yıldırım çifti Gebze-Halkalı treninde

Cumhur İttifakı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün Yenikapı'da düzenlenen Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi'nden Tuzla’ya dönerken eşi Semiha Yıldırım ile birlikte geçtiğimiz günlerde faaliyete başlayan Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nı kullandı. Yol boyunca vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, metro hatları ve toplu taşımanın artmasıyla İstanbul trafiğinin rahatlayacağını ifade etti.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:26
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Binali - Semiha Yıldırım çifti Gebze-Halkalı treninde

İSTANBUL - Kentin trafik yükünü önemli oranda hafifletmesinin yanı sıra İpek Demiryolu’nun da en önemli halkalarından birisi olan Gebze-Halkalı hattını kullanan Cumhur İttifakı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbullularla sohbet etti.

Dün Yenikapı'da düzenlenen Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi'nden Tuzla’ya dönerken eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Feneryolu İstasyonu'ndan metroya binerek Tuzla’ya kadar seyahat eden Binali Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı döneminde ihalesi yapılan ve yapımına başlanan Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı’yla ilgili görüşleri yerinde dinlemek istedi. Yıldırım, yol boyunca vatandaşlarla sohbet edip İstanbul’a ilgili talep ve beklentilerini sordu.

Yıldırım’a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, şehir içi metro ve banliyö hatlarının yaygınlaştırılması konusunda taleplerini dile getirdiler. Metro hatları ve tünellerin yaygınlaştırılmasıyla İstanbul trafiğini rahatlayacağını ifade eden bazı vatandaşlar, bu sayede kendi araçlarını bırakarak raylı sistemi ve toplu taşımayı tercih edebileceklerini söylediler. Binali Yıldırım ise, metro hatları ve toplu taşımanın artmasıyla İstanbul trafiğinin rahatlayacağını ifade etti.

Londra’dan Pekin’e kadar kesintisiz tren yolculuğu sağlayarak Türkiye’nin hem turizmine hem ticaretine önemli katkı yapacak demiryolu hattı Binali Yıldırım’ın en çok önem verdiği projelerin başında geliyor.

GEBZE-HALKALI ARASI 115 DAKİKAYA İNDİ

Hatırlanacağı üzere Gebze Halkalı Marmaray Banliyö Hattı 12 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı bir törenle hizmete açılmıştı. İlk etabı Kazlıçeşme -Ayrılıkçeşmesi arasında boğaz geçiş tüneli (Marmaray) ile birlikte açılan hattın tamamı 76.6 kilometre uzunluğuna sahip. Yeniden inşaat edilen Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı sayesinde 185 dakika olan 76 km'lik Gebze-Halkalı arasındaki mesafe 115 dakikaya indi. Gebze-Halkalı arasında aktarmasız gitme imkânı vatandaşlar, 1 saat 10 dakika zaman kazandı. Ayrıca proje kapsamında tüm altyapı ve istasyonlar yeniden inşa edildi. Söz konusu hatta 2 viyadük, 27 karayolu, 29 yaya alt geçidi, 21 karayolu, 12 yaya üst geçidi. Ek olarak 19 nehir geçiş köprüsü ve 60 menfez olmak üzere 170 sanat yapısı yeniden yapıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhur İttifakı Ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
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