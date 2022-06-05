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Bilgiç'ten, 'Agapinor 2022' askeri tatbikatı hakkında açıklama

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05 Haziran 2022 Pazar 11:40
Bilgiç'ten, 'Agapinor 2022' askeri tatbikatı hakkında açıklama

ANKARA (DHA)

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) İsrail ile ortaklaşa gerçekleştirdiği 'Agapinor 2022' askeri tatbikatı hakkında, "GKRY'nin bölgedeki istikrarı bozma pahasına düzenlediği bu tatbikat, samimiyetsizliklerinin açık bir ispatıdır. Türkiye her şart ve koşulda, garantörlüğün verdiği sorumluluk çerçevesinde, KKTC'nin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edecektir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, GKRY'nin İsrail ile ortaklaşa gerçekleştirdiği 'Agapinor 2022' askeri tatbikat hakkında gelen soruya yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi. 

Bilgiç, "KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) İsrail ile gerçekleştirdiği ortak 'Agapinor 2022' askeri tatbikatı hakkındaki açıklamasını destekliyoruz. KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın 31 Mayıs tarihli açıklamasında da belirtilen yeni iş birliği önerilerinin hazırlandığı bir dönemde, GKRY'nin bölgedeki istikrarı bozma pahasına düzenlediği bu tatbikat, samimiyetsizliklerinin açık bir ispatıdır. GKRY'nin bu tür eylemlerine ortak olan ülkeleri bir kez daha, Kıbrıs Rum tarafının provokasyonlarına ve propagandalarına alet olmamaya çağırıyoruz. Türkiye her şart ve koşulda, garantörlüğün verdiği sorumluluk çerçevesinde, KKTC'nin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Agapinor 2022Tanju BilgiçGüney Kıbrıs Rum YönetimGKRYAskeri Tatbikat
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