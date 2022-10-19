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BBP'li Kaya’dan HDP’ye hazine yardımı eleştirisi

19 Ekim 2022 Çarşamba 13:43
BBP'li Kaya’dan HDP’ye hazine yardımı eleştirisi

ANKARA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Keçiören İlçe Yönetimi toplantısı sonrası yazılı açıklama yapan BBP Keçiören İlçe Başkanı Muhammed Kaya, siyasi partilerin 2023 yılında alacakları hazine yardımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaya, “Dün karşılaştığım haberde gördüğüm manzara beni ve dava arkadaşlarımı çok üzdü. Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici, içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntıda defalarca bu yardımları almayın, halka hizmete dağıtın derken, PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye 539,5 milyon TL hazine yardımı yapılacağının derin üzüntüsü içindeyiz” dedi.

Cumhur İttifakı’nın seçimlerden zaferle çıkması için mücadele ettiklerini de belirten Büyük Birlik Partisi (BBP) Keçiören İlçe Başkanı Muhammed Kaya, “Hareketli bir zamana giriyoruz ve sürekli sahalardayız” mesajını verdi.
 

HDP İVEDİ ŞEKİLDE KAPATILMALI

Yazılı açıklamanın devamında HDP’nin ivedi bir şekilde kapatılması gerektiğini ifade eden Kaya, “Onlara yapılacak hazine yardımının halkımıza dağıtılması lazım bu daha hayırlı olacaktır. Bu hazine yardımı ile seçim çalışması sürdürmeyip içten içe nakit desteği ile büyüyerek bir gün sırtımızdan vurmaya hazırlanıyorlar. Memlekete faydaları olmadığı gibi külliyen zarar olan PKK’nın siyasi uzantısı HDP’yi Büyük Birlik Partisi ailesi olarak tanımıyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Büyük Birlik PartisiHDPYardımEleştiri
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