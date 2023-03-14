BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam ettiğini, devletin en üst düzeydeki yetkilileriyle deprem bölgesinde vatandaşlarla birlikte olduğunu söyledi.

Bütün imkanların seferber edilerek yaraların hızla sarılmaya çalışıldığını dile getiren Destici, "Biz de BBP teşkilatlarımız, Alperen Ocakları Vakfımız ile ilk günden beri bölgede vatandaşlarımızla birlikteyiz ve tüm yaralar sarılana kadar birlikte olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

GSM şirketlerinin depremde önemli mağduriyetlere neden olduğunu ifade eden Destici, bu konunun kapsamlı şekilde araştırılması, varsa kusurların yargıya taşınması ve özellikle afet şartları dikkate alınarak çalışma esaslarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini anlattı.

"AK Parti ile görüşmeler gerçekleştirdik"

BBP'nin, 2018'den beri Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduğunu, Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanma ve TBMM'de çoğunluğu sağlama hedefiyle yoluna devam ettiğini vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"Dün ve önceki gün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da bulunduğu toplantılarda, AK Parti ile heyetler halinde görüşmeler gerçekleştirdik. Cumhur İttifakı'nın alabileceği en iyi sonucu elde etmesi kadar depremden etkilenen illerimizde de seçim sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesi ve bu illerimizde millet iradesinin sağlıklı şekilde sandığa yansıması gibi bir sorumluluğumuz var. Parti olarak da devlet olarak da tüm hazırlıkları buna yönelik olarak sağlıklı şekilde yürütüyoruz."

BBP'nin Cumhur İttifakı çatısı altında 81 ilde seçimlere kendi amblemi ve adaylarıyla girme yönündeki kararını paylaştığını hatırlatan Destici, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Cumhur İttifakı'na mümkün olan en yüksek katkıyı sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlk hedefimiz Cumhurbaşkanlığı seçimini birinci turda kazanmak olacak. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanacağına yürekten inanıyorum. Seçimin ikinci ayağı olan milletvekilliği seçiminde ise hedefimiz Meclisimizde bugün olduğu gibi yine Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu sağlaması olacak. BBP olarak buna yüksek düzeyde katkı yapacağız. İnşallah BBP daha yüksek sayıda milletvekiliyle, grupla Mecliste temsil imkanı yakalayacak. Bütün hedefimiz, gayemiz, devletimizin bekası, ülkemizin bütünlüğü, milletimizin istiklali ve istikbali. Bu yönde BBP dün olduğu gibi bugün de üzerine düşeni yapmış ve yapmaya devam edecek."

Özel okul öğretmenlerinin maaşları

Özel okulların, öğretmenlerle sözleşmelerini yaz dönemlerinde yaptıklarını anımsatan Destici, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle özel okullarda büyük zorluklarla görev yapan öğretmenlerin önemli bir bölümünün maaşlarının yılbaşında ya asgari ücretin altına düştü ya da asgari ücret düzeyinde kaldığını söyledi.

Özel okul öğretmenleri ve ücretli öğretmenlerin, aynı okullarda görev yapan, hizmete yeni başlayan temizlik ve güvenlik görevlilerinin maaşının altında ücret aldığınız dile getiren Destici, "Bu kabul edilebilir, hoş görülebilir bir durum değil. Meclisimizi, özel okullarda görev yapan öğretmenlerimizin durumlarıyla ilgili çözüm bulmaya tedbir almaya ve kanun teklifimize destek vermeye çağırıyorum." dedi.

Toplumun çeşitli kesimlerinin kendilerine ulaşıp ilettikleri diğer konu başlıklarına da değinen Destici, şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlarımızın memur atamaları, staj ve çıraklığın SSK giriş tarihi olarak kabul edilmesi, üniversite mezunu işçilerin eğitimlerine uygun kadrolara geçebilmeleri, ücretli öğretmenlerin ve fahri Kur'an kursu öğreticilerinin ücretlerinin iyileştirilmesi ve kadro talepleri, KİT'lerde taşeron, işçi olarak çalışanların kadro talepleri, kamu şeflerinin ek gösterge talepleri, kamu kurumlarında 4B ile fiilen teknik işlerde çalışanların çalıştıkları işe uygun unvanla kadroya geçmeleri ve buna benzer talepler geliyor. Tüm bu haklı talepleri değerlendirip ilgililere iletiyoruz ve takip ediyoruz."

BBP'den milletvekili adaylık müracaatında bulunanlardan 5 bin lira; 18-25 yaş arasındaki gençler ve kadın adaylardan ise 2 bin lira alınacağını bildiren Destici, şehit yakınları, gaziler, engellilik durumunun yüzde 40'tan fazla olduğunu belgeleyenler ile depremzedelerden adaylık ücreti alınmayacağını açıkladı.

Destici, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.