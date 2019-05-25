Bayram ikramiyeleri 31 Mayıs'ta ödenecek

ANKARA, (DHA)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs'ta ödeneceğini açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, cuma günü ödenecek ikramiye miktarının 10,7 milyar TL olduğunu belirtti. Bakan Selçuk, Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının her ayın 1'i ila 5'i arasında ödendiğini hatırlatarak, 4 ve 5 Haziran'a denk gelen aylık ödemelerin, 3 Haziran Pazartesi günü yapılacağını kaydetti.

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum" dedi.