Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.448,47
ALTIN
1.021,99
DOLAR
18,59
STERLİN
20,98
EURO
18,34
Dicle Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor
Dicle Üniversitesi 32 Öğretim...
Türkiye Kızılay Derneği'nden kiralık apartman
Türkiye Kızılay Derneği'nden kiralık...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sözleşmeli...
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10 Öğretim Görevlisi alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy...
Hitit Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Hitit Üniversitesi Öğretim üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

"Başörtüsü konusunu her alanda ülke gündeminden çıkardık"

05 Ekim 2022 Çarşamba 14:16
"Başörtüsü konusunu her alanda ülke gündeminden çıkardık"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin başörtüsü ile ilgili verdiği kanun teklifine ilişkin, "Doğrusu bu zatın niye böyle bir teklifle ortaya çıktığını anlamakta zorlandık. Çünkü biz bir dönem zulüm düzeyine varan bu konuyu her alanda ülke gündeminden çıkardık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, ekim ayıyla birlikte 2023’e doğru 'Şehir Buluşmaları' başlığı altında milletle yeni buluşma programı başlattıklarını belirterek, "Genel merkezimizle milletvekillerimizle bir yandan Ankara’daki çalışmalarımızı yürütecek bir yandan da ilçe ilçe tüm şehirlerimize giderek, milletimizle kucaklaşacağız. 'Türkiye’nin bugününü hazırlayan parti' sıfatıyla geleceğini inşa edecek birikime, enerjiye, azme sahip olduğumuzu erkeği ve kadınıyla genci ve yaşlısıyla her kesimden insanımıza göstermekte kararlıyız" dedi.

'NE DEDİLERSE TAM TERSİNİ YAPTILAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendileri için kimin ne yaptığının kimin ne söylediğinin kimin kimle beraber olduğunun bir önemi olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: 

"Biz kendi halimize bakacağız. Biz kendi işimize bakacağız. Biz kendi sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmeye bakacağız. Birileri ülkenin ve milletin geleceğini, imkanlarını ve menfaatlerini düşünmeden dün 'öyle', bugün 'böyle' diyerek ikiyüzlü tavırlar sergileyebilir. Ama bizim milletimize, ne aldatanlardan ne aldananlardan olmama sözümüz var. Bunun için ne söylüyorsak yerine getirme dolayısıyla ağzımızdan çıkan her şeyi ölçüp biçerek hesabını kitabını yaparak ifade etme mecburiyetimiz bulunuyor. Muhalefetin seçim öncesi söyledikleriyle seçim sonrası yaptıkları arasındaki devasa uçurumu belediyelerde gördük. Meydanlarda millete vadettikleri hiçbir sözün arkasında duramadılar hatta ne dedilerse tam tersini yaptılar. Buna rağmen de hala kendilerine ait olmayan işleri sahiplenerek ortada pişkince gezebiliyorlar. Yalan bunlarda, daniskasını aynen söylüyorlar. Şimdi yine aynı sinsi taktiği önümüzdeki seçimler için de kullanmanın hazırlığını yaptıklarından hiç şüpheniz olmasın. Tabi bu milletimizin geçmişte çok gördüğü bir oyun."

'SEÇİME KADAR 8 AYLIK VAKİT VAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin seçim öncesi verdiği sözleri yerine getirmediğini belirtip, "Gençlerimizin de dünyayı tanıyan birikimleri ve ellerinin altındaki zengin iletişim imkanlarının sağladığı geniş ufukla bu bayat oyunu kolayca çözebileceklerinden şüphe duymuyorum. Tüm bu fotoğraf içerisinde milletimizin önüne yeni bir vizyonla yeni bir programla yeni projelerle çıkan, çıkabilen böyle bir niyete ve gayrete sahip tek partiyiz, tek ittifakız. İnşallah seçim programı ilerledikçe, vizyonlarımızı, programlarımızı projelerimizi daha ayrıntılı bir şekilde milletimizle paylaşacağız. Seçimlere kadar önümüzde yaklaşık 8 aylık bir vakit var. Meclis'in seçim takviminin başlamasıyla çalışmalarına ara vereceğini düşündüğümüzde geriye 5-6 aylık bir yasama süresi geliyor. Bu zamanı en iyi şekilde değerlendirerek, verdiğimiz sözlerin yasama boyutundaki çalışmalarını tamamlayarak milletimizin huzuruna çıkmayı planlıyoruz" dedi. 

'TOPLANIP TOPLANIP DAĞILIYORLAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cumhur İttifakı'nda ortakları MHP ile komisyonlarda ve genel kurulda sıkı mesai ile gündemlerindeki tüm düzenlemeleri yasalaştıracaklarını belirterek, "Bizim bu seçimlerin mottosu 'Türkiye yüzyılı'. Yeni yasama yılı açılışı konuşmamızda geçmişten bugüne yaptığımız kapsamlı değerlendirmenin ardından 'Türkiye yüzyılı' başlığı altında geleceğe dönük vizyonumuzun ilk işaretini de meclisimizde paylaştık. Birilerine bakıyorsunuz toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Ama bırakın memlekete bir faydaları dokunmayı kendi meselelerini bile çözemiyorlar" dedi.

Erdoğan, CHP'nin başörtüsü ile ilgili verdiği kanun teklifine ilişkin ise şunları söyledi:

"Önceki akşam geç saatlerde CHP genel başkanı yaptığı bir açıklamayla bizim ömrümüzü verdiğimiz bir mücadele neticesinde adım adım çözdüğümüz başörtüsü meselesiyle ilgili güya günah çıkartıyor, güya yeni bir teklif getiriyor. Gerçi dün açıkladıkları kanun teklifiyle önceki akşam atıp tuttukları arasında dağlar kadar fark var. Ama yine de biz söz üzerinde gidelim. İstiyorum ki milletimizi bu noktada aydınlatalım. Doğrusu bu zatın niye böyle bir teklifle ortaya çıktığını anlamakta zorlandık. Çünkü biz bir dönem zulüm düzeyine varan bu konuyu her alanda ülke gündeminden çıkardık. Ülkemizde şu an üniversitelerde veya diğer eğitim kademelerinde böyle bir mesele var mı; hayır. Ülkemizde şu an kamuda veya özel sektörde çalışan hakiminden savcısına, polisinden subayına tüm hanım kardeşlerimizle ilgili böyle bir mesele var mı; hayır. Türkiye bir dönem meclise baş örtüsüyle girdiği için kürsüden ey CHP; senin yandaşın, her şeyin fikir baban, düşünce baban; şimdi ebedi alemde, haddi bildirilmeye davet edilen milletvekilleri görmüştü. Siz de bunları alkışlamıştınız. Meclis'ten dışarı atmak için hep beraber ayağa kalkıp alkışlamıştınız. Bugün milletvekillerimizle ya da diğer konulardaki seçilmişlerle ilgili böyle bir sıkıntı var mı; hayır. AK Parti, Cumhur ittifakı, Meclis ve hükumet olarak bu doğrultuda attığımız her adımın kazananı Türkiye olmuştur, milletimiz olmuştur, her bir insanımız olmuştur. Ya Kemal doğru ol be. Yanına 1-2 tane başörtülü bayanı alıp onlara rozet takmakla bu işi çözdüğünü veya çözeceğini mi zannediyorsun. Adam gibi dürüst ol."

DHA

Son Güncelleme: 05.10.2022 14:29
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanBaşörtüsü Konusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'li Torun: Bir kumpas ile karşı karşıyayız
CHP'li Torun: Bir kumpas ile karşı karşıyayız
Akşener: Enflasyon 1 yılda 4 kattan fazla arttı
Akşener: Enflasyon 1 yılda 4 kattan fazla arttı
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'tan 'F-16' açıklaması
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç'tan 'F-16' açıklaması
Kılıçdaroğlu: Artık bu çağ dışı tartışma bitsin
Kılıçdaroğlu: Artık bu çağ dışı tartışma bitsin
Bakan Soylu: Bir muhalefet partisi, ilk kez teröristin DNA raporunu istedi
Bakan Soylu: Bir muhalefet partisi, ilk kez teröristin DNA raporunu istedi
Bahçeli'den 'EYT' açıklaması: Bu yıl bitmeden adaletsizlik çözülecek
Bahçeli'den 'EYT' açıklaması: Bu yıl bitmeden adaletsizlik çözülecek
AK Parti'li Özhaseki: Başörtüsü konusu Türkiye'nin gündeminden düştü
AK Parti'li Özhaseki: Başörtüsü konusu Türkiye'nin gündeminden düştü
Bakan Kurum: Anadolu coğrafyası kimseyi geride bırakmaz
Bakan Kurum: Anadolu coğrafyası kimseyi geride bırakmaz
Bakan Bozdağ: Türkiye eninde sonunda yeni bir anayasayı yapacaktır
Bakan Bozdağ: Türkiye eninde sonunda yeni bir anayasayı yapacaktır

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول