"Başörtüsü konusunu her alanda ülke gündeminden çıkardık"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin başörtüsü ile ilgili verdiği kanun teklifine ilişkin, "Doğrusu bu zatın niye böyle bir teklifle ortaya çıktığını anlamakta zorlandık. Çünkü biz bir dönem zulüm düzeyine varan bu konuyu her alanda ülke gündeminden çıkardık" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, ekim ayıyla birlikte 2023’e doğru 'Şehir Buluşmaları' başlığı altında milletle yeni buluşma programı başlattıklarını belirterek, "Genel merkezimizle milletvekillerimizle bir yandan Ankara’daki çalışmalarımızı yürütecek bir yandan da ilçe ilçe tüm şehirlerimize giderek, milletimizle kucaklaşacağız. 'Türkiye’nin bugününü hazırlayan parti' sıfatıyla geleceğini inşa edecek birikime, enerjiye, azme sahip olduğumuzu erkeği ve kadınıyla genci ve yaşlısıyla her kesimden insanımıza göstermekte kararlıyız" dedi.



'NE DEDİLERSE TAM TERSİNİ YAPTILAR'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendileri için kimin ne yaptığının kimin ne söylediğinin kimin kimle beraber olduğunun bir önemi olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:



"Biz kendi halimize bakacağız. Biz kendi işimize bakacağız. Biz kendi sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmeye bakacağız. Birileri ülkenin ve milletin geleceğini, imkanlarını ve menfaatlerini düşünmeden dün 'öyle', bugün 'böyle' diyerek ikiyüzlü tavırlar sergileyebilir. Ama bizim milletimize, ne aldatanlardan ne aldananlardan olmama sözümüz var. Bunun için ne söylüyorsak yerine getirme dolayısıyla ağzımızdan çıkan her şeyi ölçüp biçerek hesabını kitabını yaparak ifade etme mecburiyetimiz bulunuyor. Muhalefetin seçim öncesi söyledikleriyle seçim sonrası yaptıkları arasındaki devasa uçurumu belediyelerde gördük. Meydanlarda millete vadettikleri hiçbir sözün arkasında duramadılar hatta ne dedilerse tam tersini yaptılar. Buna rağmen de hala kendilerine ait olmayan işleri sahiplenerek ortada pişkince gezebiliyorlar. Yalan bunlarda, daniskasını aynen söylüyorlar. Şimdi yine aynı sinsi taktiği önümüzdeki seçimler için de kullanmanın hazırlığını yaptıklarından hiç şüpheniz olmasın. Tabi bu milletimizin geçmişte çok gördüğü bir oyun."



'SEÇİME KADAR 8 AYLIK VAKİT VAR'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin seçim öncesi verdiği sözleri yerine getirmediğini belirtip, "Gençlerimizin de dünyayı tanıyan birikimleri ve ellerinin altındaki zengin iletişim imkanlarının sağladığı geniş ufukla bu bayat oyunu kolayca çözebileceklerinden şüphe duymuyorum. Tüm bu fotoğraf içerisinde milletimizin önüne yeni bir vizyonla yeni bir programla yeni projelerle çıkan, çıkabilen böyle bir niyete ve gayrete sahip tek partiyiz, tek ittifakız. İnşallah seçim programı ilerledikçe, vizyonlarımızı, programlarımızı projelerimizi daha ayrıntılı bir şekilde milletimizle paylaşacağız. Seçimlere kadar önümüzde yaklaşık 8 aylık bir vakit var. Meclis'in seçim takviminin başlamasıyla çalışmalarına ara vereceğini düşündüğümüzde geriye 5-6 aylık bir yasama süresi geliyor. Bu zamanı en iyi şekilde değerlendirerek, verdiğimiz sözlerin yasama boyutundaki çalışmalarını tamamlayarak milletimizin huzuruna çıkmayı planlıyoruz" dedi.



'TOPLANIP TOPLANIP DAĞILIYORLAR'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cumhur İttifakı'nda ortakları MHP ile komisyonlarda ve genel kurulda sıkı mesai ile gündemlerindeki tüm düzenlemeleri yasalaştıracaklarını belirterek, "Bizim bu seçimlerin mottosu 'Türkiye yüzyılı'. Yeni yasama yılı açılışı konuşmamızda geçmişten bugüne yaptığımız kapsamlı değerlendirmenin ardından 'Türkiye yüzyılı' başlığı altında geleceğe dönük vizyonumuzun ilk işaretini de meclisimizde paylaştık. Birilerine bakıyorsunuz toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Ama bırakın memlekete bir faydaları dokunmayı kendi meselelerini bile çözemiyorlar" dedi.



Erdoğan, CHP'nin başörtüsü ile ilgili verdiği kanun teklifine ilişkin ise şunları söyledi:



"Önceki akşam geç saatlerde CHP genel başkanı yaptığı bir açıklamayla bizim ömrümüzü verdiğimiz bir mücadele neticesinde adım adım çözdüğümüz başörtüsü meselesiyle ilgili güya günah çıkartıyor, güya yeni bir teklif getiriyor. Gerçi dün açıkladıkları kanun teklifiyle önceki akşam atıp tuttukları arasında dağlar kadar fark var. Ama yine de biz söz üzerinde gidelim. İstiyorum ki milletimizi bu noktada aydınlatalım. Doğrusu bu zatın niye böyle bir teklifle ortaya çıktığını anlamakta zorlandık. Çünkü biz bir dönem zulüm düzeyine varan bu konuyu her alanda ülke gündeminden çıkardık. Ülkemizde şu an üniversitelerde veya diğer eğitim kademelerinde böyle bir mesele var mı; hayır. Ülkemizde şu an kamuda veya özel sektörde çalışan hakiminden savcısına, polisinden subayına tüm hanım kardeşlerimizle ilgili böyle bir mesele var mı; hayır. Türkiye bir dönem meclise baş örtüsüyle girdiği için kürsüden ey CHP; senin yandaşın, her şeyin fikir baban, düşünce baban; şimdi ebedi alemde, haddi bildirilmeye davet edilen milletvekilleri görmüştü. Siz de bunları alkışlamıştınız. Meclis'ten dışarı atmak için hep beraber ayağa kalkıp alkışlamıştınız. Bugün milletvekillerimizle ya da diğer konulardaki seçilmişlerle ilgili böyle bir sıkıntı var mı; hayır. AK Parti, Cumhur ittifakı, Meclis ve hükumet olarak bu doğrultuda attığımız her adımın kazananı Türkiye olmuştur, milletimiz olmuştur, her bir insanımız olmuştur. Ya Kemal doğru ol be. Yanına 1-2 tane başörtülü bayanı alıp onlara rozet takmakla bu işi çözdüğünü veya çözeceğini mi zannediyorsun. Adam gibi dürüst ol."