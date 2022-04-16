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Baki Ersoy, MHP'den istifa etti

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

16 Nisan 2022 Cumartesi 18:14
Baki Ersoy, MHP'den istifa etti

MHP'de geçen günlerde enflasyon açıklamaları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda istifa ettiğini açıkladı. Milletvekili Ersoy paylaşımında, "Liderim Sayın Devlet Bahçeli Bey’e ve davama bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bağlı ve sadık kalacağım. Disipline sevkimle ilgili kamuoyunda yapılan istismar edici tartışmaların davama ve partime zarar verme ihtimalini bertaraf amacıyla partimden bugün istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MHPKayseriMilletvekiliBaki Ersoyİstifa
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