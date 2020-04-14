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Bakanlıktan o iddialara yalanlama

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca başta İstanbul olmak üzere fabrikaların yoğun olarak bulunduğu Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Tekirdağ'daki sanayi tesislerinin 10 gün süreyle faaliyetlerine ara vereceğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

14 Nisan 2020 Salı 12:49
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Bakanlıktan o iddialara yalanlama

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında yer alan, başta İstanbul olmak üzere fabrikaların yoğun olarak bulunduğu Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Tekirdağ illerindeki sanayi tesislerinin 10 gün süreyle faaliyetlerine ara vereceğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "Covid-19 ile mücadele ettiğimiz böyle hassas bir dönemde ülkemiz ekonomisinin belkemiği olan sanayi sektörü, üretimin durmaması için gerekli tüm önlemleri alarak büyük bir özveriyle faaliyetlerine devam etmektedir. Ülkemiz ekonomisini hedef alan bu tarz asılsız haberler, gece gündüz fedakârca çalışan emekçilerimiz başta olmak üzere tüm üretim aktörlerince üzüntüyle karşılanmaktadır" denildi. 

Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Teknoloji BakanlığıIddialarYalanlama
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