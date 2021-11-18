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Bakanlıktan döviz alım-satım kararına ilişkin açıklama

18 Kasım 2021 Perşembe 11:44
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Bakanlıktan döviz alım-satım kararına ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenleme' ile döviz bürolarında alım satım işlemlerinde kimlik ibrazı limiti 100 doların üstü ve karşılığı Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir. Söz konusu değişiklikte “işlem limitlerini belirlemeye” ifadesi ise sadece kimlik ibrazına yönelik olup, bu ifade 100 dolar limitini artırma veya azaltmaya yönelik bir yetkilendirmeyi ifade etmektedir. Döviz alım satımı piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleşmektedir. Düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye BakanlığıDolarAlimSatım
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