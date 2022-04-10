Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.393,39
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hemşehrilerimizin Mutluluğu İçin Hizmetlerimiz Sürecek
Hemşehrilerimizin Mutluluğu İçin Hizmetlerimiz Sürecek
Gelir İdaresi Başkanlığı 24 Tekniker Alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 24...
Gelir İdaresi Başkanlığına 27 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alınacak
Gelir İdaresi Başkanlığına 27...
Gelir İdaresi Başkanlığı 11 Avukat Alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı 11...
Sözleşmeli Lojistik Alt Branşlı 250 Uzman Erbaş temin edilecektir
Sözleşmeli Lojistik Alt Branşlı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bakanlığın işlettiği tüm yollarda motorcu dostu bariyerler olacak

Habere ulaşmak için tıklayınız…

10 Nisan 2022 Pazar 17:48
Bakanlığın işlettiği tüm yollarda motorcu dostu bariyerler olacak

İSTANBUL (DHA)

İstanbul Sultangazi'de gazeteci ve radyocu Rauf Gerz'in motosiklet kazasında hayatını kaybetmesiyle 'katil bariyer' olarak adlandırılan mevcut bariyerler tekrar gündeme geldi. Kadıköy'de bir araya gelen motosiklet sürücüleri, 'katil bariyerler' ile ilgili çalışmaların hızlandırılması için yetkililere çağrı yaptı.

Bakan Karaismailoğlu: Bakanlığın işlettiği tüm yollarda motorcu dostu bariyerler olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu da motosikletlilere destek vermek için Kadıköy'e geldi. Burada açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, motosiklet ile trafiğe de çıktı.

Bakan Karaismailoğlu: Bakanlığın işlettiği tüm yollarda motorcu dostu bariyerler olacak

"BU BİZE DERS OLSUN"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gazeteci Rauf Gerz'i rahmetle anarak, ailesine ve motorcu camiasına başsağlığı dileklerini iletti. Bakan Karaismailoğlu bu kazadan ders çıkaracaklarını belirterek "Bir daha olmaması için çalışmamız gerekiyor. Bu bize ders olsun. İnşallah böyle bir kazayla bir daha karşılaşmayız. Trafik bilinç istiyor, dikkat istiyor. Bu bilinci dikkati sağlamak için her türlü eğitimlere, platformlara tamamıyla destek vereceğiz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Motorcu Dostu BariyerKatil BariyerAdil Karaismailoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balkanlara hizmet ve destek bizim için vefa borcudur
Balkanlara hizmet ve destek bizim için vefa borcudur
Ara buluculukta yüzde 69 başarı
Ara buluculukta yüzde 69 başarı
Bakan Kurum atık toplayıcılarına yönelik düzenlemeyle ilgili konuştu
Bakan Kurum atık toplayıcılarına yönelik düzenlemeyle ilgili konuştu
Karaismailoğlu'dan İstanbul'da toplu ulaşıma zam eleştirisi
Karaismailoğlu'dan İstanbul'da toplu ulaşıma zam eleştirisi
'Okul ihtiyaçları için 239 milyon TL ödeme yaptık'
'Okul ihtiyaçları için 239 milyon TL ödeme yaptık'
Kılıçdaroğlu: Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım
Kılıçdaroğlu: Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım
Bakan Akar, İtalyan ve İngiliz mevkidaşlarıyla İstanbul'da bir araya gelecek
Bakan Akar, İtalyan ve İngiliz mevkidaşlarıyla İstanbul'da bir araya gelecek
İYİ Parti Lideri Akşener: Seçmen, siyasetçinin velinimetidir
İYİ Parti Lideri Akşener: Seçmen, siyasetçinin velinimetidir
Fatih Erbakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı olası değil
Fatih Erbakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı olası değil

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma