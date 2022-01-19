Bakan Yardımcısı Kaymakcı'dan AB'ye 'IPA fonları' mesajı

ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında 2021'de sundukları projelerden sadece 16'sının kabul edildiğini söyledi. Kaymakçı, "Bu Türkiye gibi önemli, büyük bir aday ülke için çok düşük bir rakam. Önceki yıllarda Türkiye'ye tahsis edilmiş aşağı yukarı rakamların üçte birine denk geliyor. Biz 2022 yılından itibaren bu fonların önceki yıllardaki düzeyine dönmesini bekliyoruz" dedi.



Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Türkiye- AB mali iş birliği çerçevesinde IPA fonlarıyla yürütülen projelerin etki ve sürdürülebilirlik değerlendirmelerinin yapıldığı, 'Türkiye'de Sonuç Odaklı İzleme Teknik Destek Projesi-Faz III' kapsamında düzenlenen 'IPA Deneyim Paylaşım Semineri'nin açılışına katıldı. Açılışta, Kaymakcı'nın yanı sıra AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve davetliler yer aldı. 2 gün sürecek seminerde, IPA altında yer alan sektörler itibariyle projelerden elde edilen kazanımlar, projelerin politika ve strateji geliştirme süreçlerine katkısı ile projelerin planlama aşamasından uygulamanın bitimine kadar karşılaşılan güçlükler ve bunları aşmaya yönelik çözüm önerileri ilgili kurumların katılımıyla düzenlenecek panellerde ele alınacak.



'TÜRKİYE, AB ÜYELİK SÜRECİNDE KARARLI ŞEKİLDE İLERLİYOR'



Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Türkiye'nin IPA fonlarını etkin şekilde kullandığını belirterek, "IPA, Avrupalı bir Türkiye'nin, Türkiyeli bir Avrupa Birliği'nin ortak geleceğini hazırlayan çok değerli bir yatırım. IPA fonlarını en etkili şekilde kullanmak ve ülkemizin AB üyelik sürecini hızlandırmak hepimizin sorumluluğu. Şu ana kadar Türkiye'ye aşağı yukarı 9,2 milyar euroluk kaynak aktarıldı. Türkiye, bu kaynakları tarımdan sanayiye, ulaştırmadan çevreye birçok alanda kullandı. Türkiye, AB üyelik sürecinde kararlı şekilde ilerliyor, her türlü güç ve sıkıntıya rağmen. IPA projeleri aynı zamanda bizim için diğer Avrupa ülkeleri ile sağlıklı ilişkiler kurmak, doğru ortaklıklar oluşturmak ve ortak sorunlarımıza ortak çözümler üretmek için de çok önemliydi. IPA projelerinin biz kez yapılıp unutulmasından yana değiliz. Onun için sonuç odaklı izleme sürecini ısrarla sürdürüyoruz. Yani yapılan IPA projelerinin kalıcı sürdürülebilir olması ve her yapılacak projeden çıkarılacak sonucun başka bir projede bize yeni bir başlangıç sunmasını hedefliyoruz. Bu amaçla da IPA fonlarını en etkili şekilde kullanmayı hedefliyoruz" dedi.



'ÖNCEKİ YILLAR DÜZEYİNE DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ'



Bakan Yardımcısı Kaymakcı, 2021-2022 yılları için önemli sayıda projeler sunduklarını belirterek, "Ancak 2021 yılı için sadece 16 projemiz kabul gördü. Bunun da tutarı aşağı yukarı 210 milyon euro. Bu Türkiye gibi önemli, büyük bir aday ülke için çok düşük bir rakam. Önceki yıllarda Türkiye'ye tahsis edilmiş aşağı yukarı rakamların üçte birine denk geliyor. Biz 2022 yılından itibaren bu fonların önceki yıllardaki düzeyine dönmesini bekliyoruz. Bu çünkü hepimizin yararına olacak. Türkiye'nin AB üyelik sürecinde AB'ye uyum anlamında da elini destekleyecek. Bu projeler sadece maddi alanda gördüğümüz projeler değil. Aynı zamanda insan hakları demokrasi, hukukun üstünlüğü, şehirlerarası ilişkiler bunları da kapsıyor. IPA projeleri ile Türkiye'nin AB programlarına katılımına da destek oluyoruz. Bu bakımdan da IPA projelerini en verimli en etkili şekilde kullanmak durumdayız" diye konuştu.



AB SÜRECİNE İLİŞKİN ANKET



Öte yandan program sırasında AB sürecine ilişkin online anket düzenlendi. Bakan Yardımcısı Kaymakcı, anketin sonuçlarını paylaştı.



'Türkiye'nin AB üyeliğinin Türkiye'ye yararlı olacağına inanıyor musunuz ve Türkiye'nin AB üyelik sürecini destekliyor musunuz' sorusuna katılımcıların yüzde 97'si 'evet', yüzde 3'ü ise 'hayır' oyu verdi.



'AB üyeliğinin Türkiye'ye size göre en fazla yarar sağlayacağı üç alan' sorusuna ise katılımcılar, "Daha güçlü demokrasi, insan haklarının üstünlüğü', 'vize serbestisi' ve 'daha nitelikli yaşam standartları' yanıtını verdi.



Katılımcılar, 'Türkiye'nin AB üyeliğine karşıysanız, karşı olmanızın üç nedeni nedir?' sorusuna ise "AB üyelik koşullarını yerine getirmemiz mümkün değil', 'AB başarısız bir birlik yakında dağılır' ve 'AB zaten bizi üye kabul etmez' cevabını verdi.



'Türkiye’nin AB'ye üye olacak yönetsel ve kurumsal kapasiteye ve yetişmiş insan gücüne sahip olduğuna inanıyor musunuz?' sorusuna iste katılımcıların yüzde 79’u 'evet' cevabını verdi.



'Mevcut koşullarda AB'nin Türkiye'yi üyeliğine kabul edeceğine inanıyor musunuz?’ sorusuna ise katılımcılar yüzde 96'sı 'hayır' cevabını verdi.



'AB, Türkiye'yi üye yapma konusunda sizce en çok hangi üç konuda endişe/şüphe/ kararsızlık duymaktadır?' sorusuna ise 'Türkiye'nin toprak ve nüfus büyüklüğü', 'Türkiye nüfusunun çoğunluğunun Müslüman olması' ve 'Türkiye'nin demokratik standartları' cevabı verildi.