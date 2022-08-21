Bakan Yardımcısı Elitaş, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

ANKARA (DHA)

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İki NATO müttefiki olan Türkiye ve ABD arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adımların ele alındığı görüşmede; Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle küresel ekonomide yaşanan son gelişmeler görüşülmüştür.

Ukrayna ve Rusya ile derin ekonomik ve siyasi ilişkilere sahip olunduğunun altını çizen Bakan Yardımcısı Elitaş, devam eden süreç ve yaptırımlar konusunda ise Türkiye'nin konumunun değişmediğini, ancak herhangi bir kurum veya kişi tarafından yaptırımların delinmesine de izin verilmeyeceğini teyit etmiştir.

Görüşme kapsamında, bölgenin; barış, huzur ve istikrarını sağlamak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde savaşın sonlandırılması hususunda en yoğun gayreti Türkiye'nin harcadığı vurgulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.